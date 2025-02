Augusto Melo quer ampliar a Neo Quimica Arena

Em um passo significativo para aumentar a capacidade do estádio, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, destacou as modificações realizadas na Neo Química Arena. Com a recente autorização, o estádio pode agora receber 49.200 torcedores, uma ampliação conquistada após a readequação das saídas de emergência.

A declaração do presidente do Corinthians foi dada ao portal Meu Timão.

As reformas possibilitaram a obtenção de um novo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), garantindo a segurança dos frequentadores. Segundo Melo, essas modificações foram fundamentais para assegurar o cumprimento das exigências dos órgãos públicos e atender à demanda crescente de espectadores.

Projetos de Ampliação: Novas Arquibancadas em Estudo

Entre os projetos futuros, está a construção de arquibancadas permanentes nas áreas anteriormente ocupadas por estruturas temporárias durante o evento da NFL, ocorrido em setembro de 2024. Este projeto de alvenaria está orçado em R$ 7 milhões e pode adicionar 1.800 lugares adicionais à capacidade do estádio.

Além disso, há planos para a remoção dos chamados “bicos” nas áreas Norte, Sul, Leste e Oeste do estádio. Essa intervenção tem o potencial de disponibilizar mais mil lugares. Se todas essas expansões forem implementadas, a capacidade total do estádio poderá alcançar 54 mil torcedores, oferecendo mais conforto e acessibilidade.

Como o Corinthians Está Financiando as Reformas na Arena?

O financiamento dessas reformas e ampliações está sendo cuidadosamente planejado pelo clube. Melo assegurou que o Corinthians mantém em dia as parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. O clube está empenhado em garantir a sustentabilidade financeira da arena por meio de diversos meios.

Busca ativa por novos patrocinadores, visando aumentar as receitas do clube.

Incentivo a campanhas de arrecadação, como as promovidas pela torcida organizada Gaviões da Fiel .

. Valorização das receitas através da venda de atletas e novos parceiros comerciais.

Apoio da Comunidade e Estratégias Futuras

A participação da comunidade e dos torcedores é vista como essencial para o sucesso dos planos de expansão. O apoio de campanhas de arrecadação iniciado pela Gaviões da Fiel é uma demonstração da fidelidade e do envolvimento da torcida com o clube. A diretoria do Corinthians está empenhada em forjar novos vínculos comerciais para assegurar a conclusão dos projetos.

Além das estratégias mencionadas, o clube continua a explorar diferentes possibilidades para atrair ainda mais investimento e aumentar sua receita. Essas ações visam não apenas quitar as obrigações financeiras da arena, mas também fortalecer a posição do Corinthians como uma das principais forças do futebol brasileiro.