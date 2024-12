Museu do Futebol lançará livro do Concurso de Crônicas 2024

O Museu do Futebol realiza no próximo sábado, 14, às 10h30 (de Brasília), o evento de Premiação do Concurso de Crônicas 2024. Haverá entrega de troféus, lançamento do livro “Na ponta das canetas”, com as crônicas vencedoras, e sessão de autógrafos com as autoras e autores presentes. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Quem participar do evento receberá um exemplar do livro gratuitamente e ganha convite para visitar o Museu.

O Concurso de Crônicas é um sucesso do Museu do Futebol e acontece anualmente desde 2022, sempre com um tema diferente. Este ano, o Concurso contou com apoio do ProAC Editais, programa de incentivo da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo. Com isso, conseguiu ampliar o número de pessoas premiadas para 20, elevar o valor dos prêmios e editar o livro com os textos vencedores.

O Concurso teve número recorde de participantes este ano: 696 inscrições válidas de todo o País. Desde sua criação, foram inscritos 1.445 textos. Pelo terceiro ano consecutivo, a iniciativa teve a parceria da Revista Placar, que publica os primeiros lugares em sua edição impressa.

Sobre o livro

“Na Ponta das Canetas” tem as 20 crônicas vencedoras do concurso de 2024, e mais os oito textos selecionados em 2023 e 2022. Apresenta, ainda, trabalhos inéditos de escritores consagrados, especialmente convidados para compor a publicação: Ignácio de Loyola Brandão, Luiza Romão e José Roberto Torero. A edição foi feita pela editora Patuá, casa independente que já acumula diversos prêmios no currículo.

Premiação do Concurso de Crônicas do Museu do Futebol | 2024

Lançamento do livro “Na ponta das canetas”

Sábado: 14 de dezembro

Horário: 10h30

Local: Auditório do Museu do Futebol – Estádio do Pacaembu

Estacionamento com Zona Azul na Praça Charles Miller – um cartão de R$ 6,36 vale por três horas

Entrada gratuita