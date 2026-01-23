Muricy Ramalho deixou o cargo de coordenador de futebol do São Paulo. O ídolo tricolor pediu demissão nesta sexta-feira, 23, encerrando um ciclo iniciado em janeiro de 2021, no começo da gestão de Julio Casares, presidente que renunciou na última quarta-feira, 21.

O desligamento acontece em meio a questões de saúde. Muricy passou por cirurgia no joelho recentemente, precisa de um novo procedimento e vinha fora da rotina do CT. Diante do afastamento, preferiu não pedir licença e decidiu sair de forma definitiva.

A saída de Muricy retira do clube uma figura que funcionava como elo entre elenco, comissão técnica e diretoria. No São Paulo, foi o rosto do período mais vencedor do clube neste século, com o tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e 2008.

No início de sua carreira à beira do campo, como auxiliar da comissão de Telê Santana e comandante do time em alguns torneios e períodos, venceu a Copa Conmebol de 1994, a Copa Master da Conmebol de 1996 e a Copa dos Campeões Mundiais de 1996. Enquanto jogador, foi revelado como meio-campista promissor no Tricolor, onde venceu o Campeonato Brasileiro de 1977.

Nos bastidores, o nome de Rafinha aparece como candidato a assumir uma função no departamento de futebol. Aposentado desde julho de 2025, o ex-lateral foi campeão da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa em 2024, além de ter disputado 117 partidas pelo São Paulo entre 2022 e 2024.