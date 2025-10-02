  • Escudo Atlético-MG
Mundial sub-20: do que a seleção brasileira precisa para se classificar

Ainda sem vencer no torneio, equipe dirigida por Ramon Menezes vive situação delicada no torneio disputado no Chile; entenda os cenários

Publicado por: Redação em 02/10/2025 às 12:53 - Atualizado em 02/10/2025 às 13:44
Luighi, destaque do Palmeiras, marcou um dos dois gols na campanha da seleção no torneio - Raul Bravo/AFP

A derrota da seleção brasileira para Marrocos na última quarta-feira, 2, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial sub-20, complicou a situação da equipe dirigida pelo técnico Ramon Menezes no torneio.

Mesmo com um regulamento favorável, que classifica até os melhores terceiros colocados de quatro dos seis grupos, o país tem a vaga bastante ameaçada e um cenário amplamente desfavorável. PLACAR explica o que o país precisa para evitar um vexame histórico.

Como está a campanha?

A seleção estreou no torneio disputado no Chile com um empate por 2 a 2 diante do México, em Santiago, no último dia 28 de setembro. O time saiu perdendo por 1 a 0, mas virou para 2 a 1, com gols de Rafael Coutinho e de Luighi. Contudo, sofreu o empate com um gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo.

O resultado deixou o time empatado com o México, na segunda colocação, com um ponto cada, e atrás de Marrocos, que venceu por 2 a 0 a Espanha ne estreia e somou três pontos.

Técnico Ramon Menezes está pressionado após derrota - Joilson Marconne/CBF

Técnico Ramon Menezes terá difícil missão no Mundial sub-20 – Joilson Marconne/CBF

Na segunda rodada, diante do líder Marrocos, a equipe chegou a jogar melhor no primeiro tempo, tendo um pênalti marcado, mas posteriormente anulado após revisão do VAR. Na segunda etapa, os africanos marcaram duas vezes. Já nos acréscimos, o Brasil descontou em cobrança de pênalti de Iago.

No outro jogo da chave, Espanha e México empataram por 2 a 2, somando um ponto cada. Os resultados deixaram o Marrocos já classificado, com seis pontos, seguido por México, com 2, Brasil, com 1, e Espanha, também com 1. Os brasileiros encaram os espanhóis em uma espécie de final antecipada.

O que o Brasil precisa fazer?

O duelo no próximo sábado, 4, às 17h (de Brasília), tem caráter decisivo para ambas as seleções. Se perder, o Brasil está automaticamente eliminado do torneio

Se empatar, alcançaria os mesmos dois pontos do México, mas precisaria torcer para que o rival seja derrotado por Marrocos para ficar com a segunda colocação. Caso isso não ocorra, ficaria com a terceira posição (superando a Espanha no saldo de gols: -1 contra -2), mas ainda precisaria torcer por uma combinação de resultados já que a pontuação é considerada baixa.

No Grupo A, por exemplo, o Chile, atual terceiro colocado, tem três pontos. Partidas válidas pelos Grupos E e F ocorrem nesta quinta, 2.

Se vencer, a classificação está praticamente assegurada – seja como segundo colocado ou como um dos quatro melhores terceiros. Para ser segundo, o Brasil precisa superar os espanhóis e torcer por um empate ou derrota dos mexicanos diante de Marrocos.

