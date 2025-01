Mundial de Clubes: ingressos do mata-mata começam a ser vendidos

A Fifa deu início à venda de ingressos para as etapas eliminatórias do Mundial de Clubes 2025. A partir desta quinta-feira, às 12h (horário de Brasília), os fãs poderão garantir seus ingressos através do site oficial da Fifa, incluindo as diversas fases do torneio e a aguardada final. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo são os representantes brasileiros confirmados na competição.

Após uma pré-venda em dezembro, agora ingressos para todas as fases do evento estão disponíveis ao público geral. Os preços para a fase eliminatória têm início em US$ 50, aproximadamente R$ 301 conforme a taxa de câmbio atual, variando conforme a partida e a localização das cadeiras no estádio.

O que Faz do Mundial de Clubes uma Experiência Especial?

O Mundial de Clubes 2025 se destaca como um evento crucial no cenário do futebol global, ao adotar um formato amplo e verdadeiramente internacional. Gianni Infantino, presidente da Fifa, sublinhou a importância do torneio para o futebol de clubes, marcando uma nova era no esporte com base no mérito competitivo. Para os torcedores, adquirir ingressos é uma chance única de fazer parte dessa história.

Vantagens para os Torcedores das Equipes Participantes

Para facilitar a experiência dos torcedores dos clubes participantes, a Fifa reservou uma cota de ingressos específicos para cada confronto, incluindo a final. Esses ingressos são oferecidos em categorias e preços variados, a partir de US$ 36, cerca de R$ 220. A disponibilidade desses ingressos dependerá do desempenho dos clubes ao longo do torneio.

Formato do Mundial de Clubes 2025

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes ocorrerá em 11 cidades, com um total de 32 equipes competindo. Orlando receberá duas sedes do torneio, enquanto a Costa Oeste dos Estados Unidos terá Seattle e Los Angeles como sedes. A final será realizada no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, no dia 13 de julho de 2025.

Com um formato semelhante ao da Copa do Mundo de seleções, o torneio contará com oito grupos de quatro equipes. Cada equipe jogará três partidas na fase inicial, e as duas melhores de cada grupo avançarão para as oitavas de final, quando os jogos passam a ser eliminatórios.

As Novidades do Mundial de Clubes 2025

Uma das inovações deste evento será o tour especial com o novo troféu do Mundial de Clubes pela Fifa. Isso permitirá que os fãs vejam o troféu de perto antes de ele ser entregue à equipe campeã no MetLife Stadium, adicionando uma camada extra de emoção para os torcedores envolvidos nesta edição do torneio.