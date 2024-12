O treinador português José Mourinho deu fortes declarações sobre Pep Guardiola, seu maior rival na carreira enquanto treinador. Pep havia dito que possui seis títulos de Premier League contra apenas três do português. Mourinho, hoje no Fenerbahçe-TUR, então detonou o técnico do Manchester City.

“Pep Guardiola disse uma coisa, que ele ganhou seis troféus e eu ganhei três, mas ganhei de forma justa e limpa. Não quero vencer lidando com 150 processos. Se eu perdi, quero parabenizar meu oponente”, disse Mourinho.

O Motivo da Fala de Mourinho

A resposta do português veio depois do espanhol provocar Mourinho dizendo que “sou uma pessoa similar a José [Mourinho], mas ele ganhou três e eu ganhei seis [Premier League]”.

O técnico português comentou sobre as 115 acusações de supostas violações das regras financeiras que o Manchester City enfrenta. Caso o clube seja considerado culpado, os Cityzens podem ser rebaixados pela 11ª vez no Campeonato Inglês.

A decisão final da justiça inglesa está prevista para sair entre março e junho de 2025. As supostas violações ocorreram entre 2009 e 2018, período que o clubes quebrou um jejum de 44 anos e venceu três ligas locais.

O City é acusado de ter violado as condutas de “boa fé” na hora de declarar informações financeiras.

