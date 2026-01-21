“As buscas de hoje foram bem sucedidas. Nós conseguimos fazer uma primeira avaliação, que confirma o que nós já sabíamos. O esquema de arrecadação em prejuízo ao São Paulo Futebol Clube abrange um período muito maior e muito mais pessoas do que a gente supunha inicialmente. Em resumo, o estádio do MorumBis foi transformado em uma gigantesca máquina de caça-níqueis”, disse o promotor.

A operação foi executada pela Polícia Civil de São Paulo e teve como foco um suposto sistema organizado de comercialização paralela de camarotes. Quatro endereços ligados a dirigentes e ex-dirigentes foram alvo das buscas.

Entre os investigados estão Douglas Schwartzmann, afastado do cargo de diretor-adjunto das categorias de base do São Paulo Futebol Clube, Mara Casares, ex-diretora e ex-esposa do presidente afastado Julio Casares, e Rita de Cássia Adriana Prado, empresária que supostamente comercializava os ingressos.

Nas buscas, foram apreendidos R$ 20 mil em espécie na casa de Mara, documentos e equipamentos eletrônicos que podem contribuir com as investigações. Na residência de Mara Casares, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 20 mil em dinheiro vivo, além de documentos e um computador. Um outro endereço de Mara também recebeu a Polícia Civíl.

Em outro endereço, vinculado a Rita Adriana, foram recolhidas anotações relacionadas ao caso, embora ela não estivesse presente. Também houve buscas no imóvel de Douglas Schwartzmann, que, segundo a polícia, está fora do país.