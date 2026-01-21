O Ministério Público de São Paulo identificou indícios de que a venda ilegal de camarotes no MorumBis, estádio do São Paulo, operou por um período ainda maior de tempo e envolveu ainda mais pessoas. A avaliação foi feita nesta quarta-feira, 21, pelo promotor José Reinaldo Carneiro Guimarães, responsável pela investigação conduzida pelo MP-SP.