Memphis é convocado para jogos da Holanda na Nations League

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para a seleção holandesa nas quartas de final da Nations League, nos confrontos contra a Espanha nos próximos dias 20 e 23 de março em Roterdã e Valência, respectivamente.

Na última semana, Koeman esteve no Brasil para acompanhar de perto o desempenho do camisa 10 corintiano. O treinador assistiu às partidas contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, e contra o Universidad Central, pela Libertadores. Além disso, visitou o centro de treinamento do Timão a convite do clube.

A última vez que Memphis defendeu a seleção holandesa foi na Eurocopa 2024, onde disputou todos os seis jogos, marcando um gol e dando uma assistência. Com 98 partidas pela Laranja Mecânica, ele soma 46 gols e 32 assistências, estando a apenas quatro gols de se tornar o maior artilheiro da história da seleção, ultrapassando Robin van Persie, que tem 50 gols.

A Data Fifa está programada para ocorrer entre os dias 17 e 25 de março. Caso o Corinthians chegue à final do Campeonato Paulista, o clube precisará traçar um planejamento especial para que Memphis possa conciliar os compromissos com a seleção e o Timão, já que o segundo jogo da decisão está marcado para o dia 27 de março.

Desde sua chegada ao Corinthians, em setembro de 2024, o atacante disputou 24 partidas, marcando oito gols e dando oito assistências.

