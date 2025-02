Memphis é condenado em Mônaco por dirigir sob efeito de álcool

O atacante do Corinthians, Memphis Depay, foi condenado na última terça-feira, 4, pelo Tribunal Penal de Monaco a quatro meses de prisão por dirigir embriagado durante as férias em agosto do ano passado, pouco antes de ser aunciado pelo clube paulista. A informação foi inicialmente noticiada pela emissora francesa RMC e também veiculada pelo diário Marca.

Segundo a publicação espanhola, o holandês teria registrado 1,01 mg de álcool por litro de ar expirado, o que significa 2 gramas de álcool por litro de sangue. Vale dizer que em Mônaco o limite para condutores é de 0,5 gramas por litro.

Depay não compareceu ao julgamento e também foi condenado a pagar 9 mil euros (R$ 54 mil) de multa, além de ser proibido de dirigir no principado por dois anos. A condenação, contudo, não resulta em prisão imediata. A pena só seria aplicada caso ele descumpra normas como, por exemplo, cometer nova infração.

A denúncia aponta que o jogador conduziu de maneira “arriscada” um veículo Rolls-Royce pelas ruas de Mônaco, chamando a atenção de autoridades, que o pararam na Praça das Armas.

Até o momento, Corinthians e Depay ainda não se manifestaram sobre a condenação.

Anunciado pelo Timão em 9 de setembro, Depay tem apenas 18 jogos pelo clube, tendo marcado sete gols e distribuído quatro assistências. Ele tem contrato registrado na Federação Paulista de Futebol com a agremiação até 20 de junho de 2026.

