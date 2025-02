Manchester City x Real Madrid: onde assistir ao jogo pelo playoff da Champions

O aguardado encontro entre Manchester City e Real Madrid acontece nesta terça-feira (11), no Etihad Stadium, em Manchester, marcando o jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League 2024/25. Após um desempenho oscilante durante a fase de grupos, ambos os clubes se veem diante do desafio de superar este confronto para seguir adiante na competição continental. A partida promete ser intensa, com os Citizens e os Galácticos determinados a demonstrar seu valor e garantir uma vantagem no mata-mata.

Publicidade

Com a torcida do Manchester City prometendo encher o Etihad Stadium, a atmosfera será eletrizante. Os fãs estão ansiosos para ver seu time enfrentar o gigante espanhol mais uma vez. A transmissão para o público brasileiro será feita pela TNT e pelo serviço de streaming Max, a partir das 17h (horário de Brasília), permitindo que os amantes do futebol acompanhem cada detalhe desse embate emocionante.

Luka Modric pelo Real Madrid – Fonte: Instagram/@lukamodric10

Como está o Manchester City para o confronto?

O Manchester City entra em campo enfrentando alguns desafios em termos de elenco. Embora tenha poupado jogadores em jogos recentes para preservar seus principais atletas, o time de Pep Guardiola ainda sofre com desfalques importantes. Rodri, Jeremy Doku, Nathan Aké e Rúben Dias não estarão disponíveis devido a problemas físicos. A situação de Ederson também é incerta, deixando a equipe com preocupações relacionadas à defesa.

Publicidade

Apesar das dificuldades, Erling Haaland destaca-se como a grande esperança ofensiva do City. Com sua capacidade de decisão dentro da área, Haaland é visto como a principal ameaça ao sistema defensivo do Real Madrid, e seu desempenho será crucial para as aspirações do clube inglês neste confronto.

Qual é a situação do Real Madrid antes da partida?

O Real Madrid chega a Manchester enfrentando seus próprios desafios de elenco. Embora tenha recebido alguns jogadores de volta recentemente, ainda há baixas significativas que podem impactar o jogo. David Alaba, Antonio Rüdiger, Éder Militão e Dani Carvajal são ausências confirmadas, sendo desfalques de peso para Carlo Ancelotti.

Ainda assim, o time conta com a presença de estrelas como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, prontos para criar jogadas ofensivas que possam desestabilizar a defesa do City. A equipe espanhola, conhecida por sua tradição e experiência em competições europeias, tem o objetivo de usar essas qualidades a seu favor para conquistar uma vantagem no confronto fora de casa.

Publicidade

Quais são as expectativas para o duelo no Etihad Stadium?

As expectativas para o confronto entre Manchester City e Real Madrid são elevadas, tendo em vista a qualidade técnica e tática de ambos os times. A partida promete ser um espetáculo de futebol, com dois clubes que habitualmente protagonizam grandes atuações na Liga dos Campeões. Além de ser um teste crucial para as duas equipes, o jogo possui uma atmosfera de revanche, já que o City busca capturar o sucesso europeu que tantas vezes escapou, enquanto o Real Madrid pretende reafirmar seu domínio histórico na competição.

A decisão sobre quem sairá vitorioso ainda é incerta, mas uma coisa é clara: o futebol de alto nível estará em plena evidência no Etihad Stadium, oferecendo aos fãs um espetáculo memorável nesta fase importante da UEFA Champions League.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.