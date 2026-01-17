Neste domingo (18), o Lyon recebe o Brest no Parc OL, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A bola rola às 13h (horário de Brasília) em um confronto importante para as pretensões de ambas as equipes na tabela da Ligue 1.

Expectativas para o confronto

O duelo coloca frente a frente times com objetivos distintos na temporada. O Lyon, atuando em casa, encara a partida como fundamental para se manter na briga por uma vaga na próxima UEFA Champions League. A expectativa é que os mandantes tentem controlar as ações ofensivas desde o início, aproveitando o apoio de sua torcida no Groupama Stadium.

Já para o Brest, o jogo representa uma oportunidade de somar pontos preciosos fora de casa e ganhar tranquilidade na competição, afastando-se da zona de risco e mirando a primeira metade da tabela.

Lyon mira o G4

Ocupando a 5ª colocação com 30 pontos, o Lyon entra em campo com o objetivo claro de encostar no pelotão de frente. A campanha até o momento — com 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas — mantém a equipe viva na disputa por competições europeias. Jogando em seus domínios, o time sabe que a regularidade é chave para almejar posições mais altas na classificação.

Brest busca surpreender

O Brest chega para o confronto ocupando a 11ª posição, com 22 pontos somados após 17 rodadas. Com uma campanha de altos e baixos (6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas), a equipe visitante tenta encontrar maior consistência para escalar a tabela. Um resultado positivo contra um adversário tradicional como o Lyon seria um grande impulso moral para o elenco na sequência do campeonato.

Onde assistir a Lyon x Brest

Os torcedores que desejam acompanhar a partida terão opção via streaming. O jogo será transmitido ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus), detentora dos direitos de transmissão da competição no Brasil.