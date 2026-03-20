Em entrevista à série “Um Dia Com”, da CazéTV, o atacante Endrick explicou os fatores que contribuíram para sua rápida adaptação no Lyon. O atacante de 19 anos afirmou que o entrosamento com os companheiros foi facilitado pela possibilidade de se comunicar com o grupo, algo que só foi possível pelo fato de falar outros idiomas, como inglês e espanhol.

“Foi um conjunto, mas o fato de eu conseguir me comunicar com as pessoas também foi uma coisa que mudou. Aqui, graças a Deus, quando eu cheguei, quase todo o time falava inglês. Eu pude me enturmar, brincar com eles, conversar. Conversei bastante com o Pavel e com o Afonso, em português, com o Niles também e com outros jogadores em inglês, para entender melhor como nos posicionar em campo”, contou.

Além do aspecto tático, Endrick ressaltou a importância da convivência com elenco: “acho que isso foi um diferencial gigantesco. Eu pude me comunicar, brincar, zoar os caras…Isso ajuda muito. Fico ali na resenha, brincando, posso falar com eles, me soltar. Isso, pra mim, foi um grande diferencial desde que cheguei.”

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de março, Endrick será testado nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos.

O jovem jogador de 19 anos chegou ao clube francês no fim de dezembro, com contrato de empréstimo válido até 30 de junho. Com rápida adaptação, virou titular absoluto da equipe dirigida por Paulo Fonseca, marcando seis gols em 12 partidas, além de ter colaborado com três assistências.

O bom momento rendeu ao camisa 9 o retorno à seleção brasileira depois de um ano. Com a amarelinha, são três gols em 14 partidas disputadas. A última delas na derrota por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias.