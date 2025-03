Lyon x Bayern de Munique: Onde assistir jogo das quartas de final da Champions League

O duelo entre Lyon e Bayern de Munique promete ser um dos mais emocionantes das quartas de final da Champions League Feminina. Com a partida de volta marcada para o dia 26 de março de 2025, às 14h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, as expectativas estão altas. No primeiro confronto, realizado em Munique, o Lyon saiu vitorioso com um placar de 2 a 0, graças aos gols de Tabitha Chawinga e Melchie Dumornay.

Com a vantagem adquirida na Alemanha, o Lyon entra em campo buscando consolidar sua posição e avançar para as semifinais. Por outro lado, o Bayern de Munique precisa reverter o resultado desfavorável para continuar na competição. A transmissão do jogo será feita pela plataforma de streaming DAZN, garantindo que os fãs possam acompanhar cada momento deste embate decisivo.

Atletas do Bayern feminino – Fonte: Instagram/@fcbfrauen

Quais são as expectativas para o jogo de volta?

O Lyon, conhecido por sua tradição e força no futebol feminino, busca manter sua hegemonia na Europa. Sob o comando do técnico Joseph Montemurro, a equipe francesa conta com jogadoras de destaque como Wendie Renard e Lindsey Horan, que são peças-chave na estratégia do time. A vitória no jogo de ida dá ao Lyon uma posição confortável, mas a equipe está ciente de que o Bayern é um adversário formidável.

O Bayern de Munique, treinado por Alexander Straus, chega ao Groupama Stadium com a missão de superar a desvantagem. Com jogadoras talentosas como Pernille Harder e Klara Bühl, o time alemão tem potencial para surpreender e virar o jogo. A equipe precisará de uma atuação impecável para superar a defesa sólida do Lyon e marcar os gols necessários para avançar na competição.

Como estão as escalações para o confronto?

As escalações prováveis para o confronto refletem a força e a estratégia de cada equipe. O Olympique Lyonnais deve entrar em campo com Endler no gol, acompanhada por uma linha defensiva composta por Carpenter, Vanessa Gilles, Renard e Bacha. No meio-campo, Marozsan, Egurrola e Lindsey Horan são esperadas para controlar o ritmo do jogo, enquanto Diani, Melchie Dumornay e Tabitha Chawinga formam o trio de ataque.

Por sua vez, o Bayern de Munique deve alinhar Maria Luisa Grohs no gol, com Gwinn, Sembrant, Eriksson e Hansen formando a defesa. Zadrazil e Arianna Caruso são as prováveis responsáveis pelo meio-campo, enquanto Dallmann, Pernille Harder e Buehl apoiam Schuller no ataque. Ambas as equipes estão bem preparadas, e a escolha das jogadoras será crucial para o desenrolar da partida.

Onde assistir e quais são os detalhes da arbitragem?

Os fãs do futebol feminino poderão acompanhar o confronto ao vivo pela DAZN, que transmitirá a partida diretamente do Groupama Stadium. A arbitragem ficará a cargo de Iuliana Demetrescu, da Romênia, com assistência de Maja Petravić, da Croácia, e Ceri Louise Williams, do País de Gales. O VAR será operado por Cristina Trandafir, também da Romênia, garantindo que todas as decisões em campo sejam justas e precisas.

Com todos os ingredientes para um grande espetáculo, o confronto entre Lyon e Bayern de Munique promete ser um marco na Champions League Feminina. As equipes estão prontas para dar o seu melhor, e os torcedores podem esperar um jogo repleto de emoção e qualidade técnica.

