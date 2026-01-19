A fase de liga da Uefa Champions League chega a um momento crucial nesta terça-feira, 20. Em um duelo direto por posições na tabela, o Tottenham recebe o Borussia Dortmund no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em uma partida que promete equilíbrio total.

Confronto decisivo pelo G-8

Com apenas duas rodadas restantes para o fim da inédita fase de liga, o confronto ganha ares de final antecipada. As equipes chegam à 7ª rodada em situação idêntica na tabela, ambas com 11 pontos e lutando para entrar no G-8 — grupo que garante classificação direta para as oitavas de final, sem a necessidade de disputar os playoffs (repescagem).

Tanto ingleses quanto alemães somam três vitórias, dois empates e uma derrota até aqui. O Dortmund ocupa a 10ª posição, enquanto os Spurs aparecem logo atrás, em 11º, separados apenas pelos critérios de desempate. Uma vitória pode colocar o vencedor em uma posição confortável para a última rodada, enquanto um tropeço pode complicar as chances de evitar a fase eliminatória extra.

Como chegam as equipes

O Tottenham aposta no fator casa para desequilibrar o confronto. A equipe londrina busca consolidar sua campanha sólida e dar um salto na tabela diante de sua torcida. Vencer em Londres é visto como fundamental para as pretensões do clube de avançar diretamente às oitavas.

Do outro lado, o Borussia Dortmund vive um cenário de espelho em relação ao adversário. A equipe aurinegra viaja à Inglaterra sabendo que um ponto fora de casa é valioso, mas a vitória é o objetivo principal para ultrapassar um concorrente direto e encaminhar a classificação. O equilíbrio nas campanhas torna este jogo um verdadeiro divisor de águas na temporada europeia de ambos.

Onde assistir a Tottenham x Borussia Dortmund

O embate decisivo terá ampla cobertura para os torcedores brasileiros. A partida será transmitida ao vivo pela TNT Sports (TV fechada) e pelo serviço de streaming Max, que detém os direitos de exibição da competição.

Classificação atualizada da Champions League