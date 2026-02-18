A denúncia de racismo feita por Vinicius Jr., do Real Madrid, contra Gianluca Prestianni, do Benfica, ganhou as manchetes pelo mundo na rodada de playoffs da la Champions League na última terça-feira, 17. O atacante brasileiro, autor do gol do triunfo por 1 a 0 dos visitantes em Lisboa, foi apoiado por diversos colegas, como Kylian Mbappé, e também por ex-atletas, como Thierry Henry, Wayne Rooney e Luisão, ídolo do Benfica.
Thierry Henry, que é comentarista do programa Golazo, da CBS Sports, condenou a postura do técnico José Mourinho, que criticou Vinicius por ter dançado em direção à torcida do Benfica após o gol. “Eu não me importo [se Vinicius provocou a torcida ou não]. Quero sabero que o jogador [Prestianni] falou. Ele [Mourinho] desviou o assunto, e ele é muito bom nisso, mas eu me recuso a discutir isso”, cravou Henry.
“O que acontece com Vinícius aconteceu comigo tantas vezes no campo, tantas vezes depois dos jogos. Às vezes você se sente sozinho, é a sua palavra contra a palavra deles”, comentou. “Nós não sabemos o que Prestiani disse, porque ele foi muito ‘corajoso’ ao colocar a camisa na boca. É suspeito você não querer que as pessoas leiam ou ouçam o que você está falando. E a reação de Vini já mostra que há algo errado acontecendo”, prosseguiu Henry.
“Eu já estive lá, o árbitro também me disse que não podia fazer nada a respeito, e como você pode ver, eles não puderam fazer nada. Vamos ver o quão grande homem Prestianni é, diga-nos o que você disse, você deve ter dito alguma coisa porque não pode ir dizer ao Mbappé depois de ‘Eu não disse nada’, como assim você não disse nada? Então você está tapando o nariz porque está com um resfriado?”, concluiu o ex-jogador francês.
O ex-jogador holandês Wesley Sneijder também fez duras críticas ao jogador do Benfica. “Prestianni deveria ser homem e não tapar a boca enquanto diz isso a Vinicius. Se vai dizer isso, pelo menos diga sem tapar a boca”, avaliou Sneijder. “É um escândalo que as pessoas ainda continuem chamando os negros de ‘macaco’!” “Ah, e tem mais uma coisa… Prestianni tem companheiros de equipe negros! O que será que eles vão pensar?!”
O ex-zagueiro brasileiro Luisão, ídolo do Benfica, criticou o posicionamento do clube lisboeta, que disse estar “ao lado” de Prestianni. “Essa camisa é muito grande, amo o Benfica, é a minha segunda pele. Tem de se ser digno para vestir o manto sagrado. Esse texto piora porque é mentira… futebol ganha-se na raça, na luta… Foi ato racista sim e eu estou envergonhado com isso”, escreveu o ex-capitão.
O ex-atacante inglês Wayne Rooney questionou por que Vinicius Jr. não pode comemorar seus gols e relembrou uma experiência pessoal de quando atuou pelo DC United, dos EUA, para apoiar o brasileiro.
“Eu passei por isso em Washington com um dos meus jogadores que sofreu abuso racial e estava chorando no meu peito. Eu o abracei enquanto ele chorava. Acho que as pessoas não percebem – elas dizem isso como se fosse algo banal, mas dói”, afirmou Rooney. ” É preciso atingir os clubes, retirando pontos e dinheiro deles, senão isso vai continuar acontecendo. Espero que as pessoas certas se reúnam com as organizações certas para tentar implementar algo sério.”
Na transmissão da Amazon, a lenda holandesa Clarence Seedorf também fez críticas à postura de Mourinho. “Acho que ele cometeu um grande erro hoje ao justificar o abuso racial. Ele está dizendo que é normal ser racista quando Vinicius te provoca, e acho isso muito errado. Nunca devemos justificar o abuso racial. Vinicius já está farto desse comportamento injustificado das pessoas. Sei que Mourinho, no fundo, concordaria comigo, mas acho que ele se expressou de forma um pouco infeliz.”
O inglês Theo Walcott, ex-jogador do Arsenal, acrescentou: “Sou bastante calmo e e não sou alguém que fica com raiva com frequência. Adoro tudo o que José Mourinho fez no futebol, mas acho que ele tomou uma decisão errada nesse sentido. Talvez tenha sido a única vez em que não deveríamos tê-lo ouvido, a única noite em que ele não deveria ter aparecido diante das câmeras.”
Prestianni nega racismo
O jogador argentino do Benfica, Gianluca Prestianni, usou duas redes sociais para negar que tenha cometido um ato racista contra o brasileiro Vinicius Júnior, autor do gol da vitória do Real Madrid por 1 a 0, em Lisboa, pela Champions League, nesta terça-feira, 17.
Prestianni, que cobriu a boca com sua camisa, impedindo que houvesse uma leitura labial, foi acusado por Vini Jr. de tê-lo chamado de mono (macaco). O argentino negou”. Quero esclarecer que em nenhum momento insultei se forma racista a Vinícius Jr. que, lamentavelmente, mal interpretou algo que pensa ter ouvido”, escreveu. “Jamais fui racista com alguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid”, complementou o argentino.
O Benfica compartilhou sua postagem com uma mensagem de apoio ao camisa 25: “Juntos, ao teu lado”
O Benfica ainda rebateu, sem citar nomes, a declaração de Kylian Mbappé, que saiu em defesa de Vinicius e disse ter ouvido Prestianni chamar o brasileiro de macaco cinco vezes. “Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram.”, escreveu, exibindo um vídeo do momento, na qual, no entanto, Mbappé aparece bem perto ao ocorrido.
O duelo disputado no estádio da Luz, válido pelos playoffs, foi interrompido por dez minutos após o acionamento do protocolo antirracismo pela arbitragem, aos cinco minutos do segundo tempo. O incidente ocorreu logo após o golaço marcado pelo próprio Vini Jr, que definiu o triunfo por 1 a 0 dos visitantes. Prestianni cobriu a boca com a camisa, tornando impossível realizar a leitura da labial de sua fala.
Segundo Mbappé, Prestianni chamou Vinicius Jr. de macaco cinco vezes. “O camisa 25, não quero falar o nome dele, porque ele não merece, mas ele começou a usar umas palavras inaceitáveis, levantou a camisa, cobriu a boca e chamou o Vini de macaco cinco vezes e eu, o Vini e muitos jogadores da equipe perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar, porque isso é inaceitável”, afirmou Mbappé na zona mista.
“Somos vistos por muitas crianças, é a Champions, todo mundo quer jogar essa competição. Temos que dar bom exemplo. Eu não sou perfeito, o Vini não é perfeito em campo, todos os jogadores que estavam em campo não são perfeitos, mas algumas coisas não podemos aceitar. Quero falar as coisas de um jeito claro, porque não quero generalizar, estou falando de um jogador que falou. Já estive em Portugal várias vezes, tenho amigos em Portugal, nunca tive problemas aqui, então seria um erro falar do Benfica ou de Portugal ou das pessoas no estádio, porque não merecem isso. Estou falando de um jogador que não merece estar na Champions, a melhor competição de todas”, complementou Mbappé.
O jogador francês, que nos tempos de PSG também defendeu Neymar em um episódio semelhante, foi flagrado pelas câmeras de transmissão chamando Prestianni de racista diversas vezes ao longo do segundo tempo.
Vinicius Jr. comentou o ocorrido em suas redes sociais e chamou Prestianni de covarde.
“Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família”, escreveu Vini Jr, que também criticou o árbitro do jogo.
“Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm de ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”
José Mourinho critica Vini por ‘provocação’
O treinador do Benfica, José Mourinho, discutiu com Vinicius em campo e disse tê-lo repreendido por sua comemoração, dançando na bandeira de escanteio. E se negou a cravar que tenha ou não havido racismo.
“Eu conversei com os dois. O Vinicius me disse uma coisa, mas o Prestianni me disse outra. Não posso tomar partido, nem ser vermelho (Benfica) e dizer que acredito 100% no Prestianni, nem branco (Real Madrid), e dizer que o que Vinicius me disse é verdade. Eu não posso”, afirmou Mourinho, à Movistar.
“Vinicius marca um gol que só ele ou o Mbappé conseguem marcar. Ele tinha que subir nos ombros de seus companheiros e não mexer com 60.000 pessoas neste estádio. Essa é a única coisa que digo”, disparou Mourinho, ele próprio um conhecido provocador de torcidas adversárias. “Em quantos estádios isso já aconteceu? Em quantos? É um jogador de outro mundo, me encanta muito, mas marca um gol como esse. Saia nos braços dos seus companheiros. Foi aí que acabou a part
