A denúncia de racismo feita por Vinicius Jr., do Real Madrid, contra Gianluca Prestianni, do Benfica, ganhou as manchetes pelo mundo na rodada de playoffs da la Champions League na última terça-feira, 17. O atacante brasileiro, autor do gol do triunfo por 1 a 0 dos visitantes em Lisboa, foi apoiado por diversos colegas, como Kylian Mbappé, e também por ex-atletas, como Thierry Henry, Wayne Rooney e Luisão, ídolo do Benfica.

Thierry Henry, que é comentarista do programa Golazo, da CBS Sports, condenou a postura do técnico José Mourinho, que criticou Vinicius por ter dançado em direção à torcida do Benfica após o gol. “Eu não me importo [se Vinicius provocou a torcida ou não]. Quero sabero que o jogador [Prestianni] falou. Ele [Mourinho] desviou o assunto, e ele é muito bom nisso, mas eu me recuso a discutir isso”, cravou Henry.

“O que acontece com Vinícius aconteceu comigo tantas vezes no campo, tantas vezes depois dos jogos. Às vezes você se sente sozinho, é a sua palavra contra a palavra deles”, comentou. “Nós não sabemos o que Prestiani disse, porque ele foi muito ‘corajoso’ ao colocar a camisa na boca. É suspeito você não querer que as pessoas leiam ou ouçam o que você está falando. E a reação de Vini já mostra que há algo errado acontecendo”, prosseguiu Henry.

“Eu já estive lá, o árbitro também me disse que não podia fazer nada a respeito, e como você pode ver, eles não puderam fazer nada. Vamos ver o quão grande homem Prestianni é, diga-nos o que você disse, você deve ter dito alguma coisa porque não pode ir dizer ao Mbappé depois de ‘Eu não disse nada’, como assim você não disse nada? Então você está tapando o nariz porque está com um resfriado?”, concluiu o ex-jogador francês.

O ex-jogador holandês Wesley Sneijder também fez duras críticas ao jogador do Benfica. “Prestianni deveria ser homem e não tapar a boca enquanto diz isso a Vinicius. Se vai dizer isso, pelo menos diga sem tapar a boca”, avaliou Sneijder. “É um escândalo que as pessoas ainda continuem chamando os negros de ‘macaco’!” “Ah, e tem mais uma coisa… Prestianni tem companheiros de equipe negros! O que será que eles vão pensar?!”