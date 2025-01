Lorran não deve mais ser usado pelo Flamengo

O Flamengo liberou recentemente cinco jogadores que participaram das primeiras rodadas do Campeonato Carioca, abrindo espaço para negociações futuras. Entre esses atletas estão Carlinhos, Pablo e Thiaguinho. Embora Lorran não tenha sido incluído na lista, sua posição no clube está sob discussão, especialmente devido às suas perspectivas de carreira e a uma possível venda para o CSKA.

O técnico Filipe Luís explicou em coletiva de imprensa que os atletas que não participaram da pré-temporada nos Estados Unidos não seriam priorizados em suas formações iniciais. Isso inclui Lorran, que, apesar de ter participado das primeiras partidas do estadual, não vem sendo utilizado no elenco principal.

“— Estou com o grupo que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles, tiveram essa imersão nesses nove dias com treinos, vídeos e correções. Então é um grupo que partiu na frente nesse quesito tático que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores cumpram as funções que eu peço. Os jogadores não estiveram comigo, e a diretoria vai se reunir com eles e comigo para a gente tomar a decisão do que vai ser deles. Eles são jogadores do Flamengo e enquanto forem têm todo direito de estar aqui e participar do grupo. Mas isso é assunto totalmente do (José) Boto.”, disse Filipe Luís em coletiva após jogo.

Oferta do CSKA e Expectativas de Lorran

O futuro de Lorran está sob os holofotes com uma proposta significativa do CSKA. Inicialmente, o clube russo ofereceu 5 milhões de euros pelo jogador, valor que foi elevado para 8 milhões após uma contraproposta do Flamengo, que espera receber cerca de 10 milhões de euros. A negociação se concentra em 80% dos direitos econômicos do atleta, com o Flamengo atualmente detendo 70% desses direitos.

A decisão de vender Lorran chega num momento em que o Flamengo busca soluções financeiras criativas, dadas as novas circunstâncias sob a administração vigente. Além disso, a venda garantiria uma porcentagem futura sobre possíveis revendas, mantendo 20% dos direitos.

Como as Mudanças Afetam o Flamengo?

A situação de Lorran reflete as mudanças estratégicas dentro do Flamengo, que busca equilibrar as finanças e otimizar o elenco. Com o novo técnico, a prioridade agora parece ser a integração dos jogadores que participaram da preparação nos Estados Unidos, o que influencia diretamente a forma como novos e antigos talentos são gerenciados.

Por outro lado, a diretoria tem sido transparente ao lidar com Lorran e outros atletas que não estão nos planos imediatos do treinador. A decisão de manter Lorran no grupo oriundo da base, e negociar sua saída de forma lucrativa, pode ser vista como uma estratégia para maximizar retornos futuros.

Por que Lorran Ainda Não Foi Transferido?

Apesar das dificuldades enfrentadas no campo, Lorran continua sendo um jogador de interesse internacional, devido ao seu potencial revelado em participações passadas pelo Flamengo. Ele mantém a cabeça focada em sua carreira e já demonstrou interesse em explorar oportunidades fora do Brasil, especialmente se estas trouxerem benefícios ao clube carioca.

A paciência do Flamengo também pode ser vista como uma tática, considerando o potencial do jogador para surpreender positivamente em outros mercados, o que aliado à experiência adquirida e à sua juventude, ainda pode ser valioso para o futuro do clube.

As Próximas Etapas para Lorran

Se o acordo com o CSKA se concretizar, será um passo importante para Lorran e para o Flamengo. No entanto, enquanto as negociações estão em andamento, Lorran busca retomar o espaço perdido ou garantir um novo começo em outro clube que valorize sua capacidade.

As próximas semanas serão cruciais para definir o futuro de Lorran dentro ou fora do Flamengo. Os adeptos aguardam a conclusão das negociações, com esperança de que o resultado seja benéfico para todas as partes envolvidas, equilibrando a história do jogador com as necessidades econômicas e esportivas do clube.