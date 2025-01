Leo se pronuncia após caso de racismo no Athletiba: ‘Não vou tolerar’

O zagueiro Léo, do Athletico-PR, se pronunciou sobre o ato de injúria racial que sofreu durante o empate em 0 a 0 no clássico contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense no último sábado, 25. Chamado de macaco por um torcedor do Coxa que gravava a si mesmo e publicou o vídeo, o zagueiro julgou o caso como “inadmíssível”.

“É inadmissível enfrentar tamanho desrespeito como o preconceito que sofri hoje no Atletiba. Racismo é crime! Não aceito e não deixarei passar!”, publicou Léo, em seu Instagram.

“Vou tomar todas as medidas possíveis contra quem fez isso. Quem grita ofensa racista comete crime, mas quem escuta e finge que nada aconteceu também tem culpa. O silêncio alimenta o racismo, e isso precisa acabar. O futebol é para todos, e o respeito tem que estar acima de tudo”, completou.

Simplesmente surreal o que sofreu Léo Pelé dentro do Couto Pereira. Torcedor do Coritiba,sem vergonha alguma, começou a insultar de forma racista o zagueiro Léo Pelé, do Athletico. Está cada dia mais descarado. Revoltante! pic.twitter.com/FDQqlp5z3Z — ⚽ (@DoentesPFutebol) January 25, 2025

Pelo vídeo se ouve claramente o criminoso, que ainda não teve sua identidade divulgada, gritando: “Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu macaco, seu preto. Aqui não, olha para cá, seu macaco”. O ato ocorreu após Leo ser expulso de um Athletiba marcado por cenas lamentáveis.

Depois da partida, Léo se dirigiu aoa Demafe (Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos) no Couto Pereira para fazer um boletim de ocorrência sobre o caso, mas não havia ninguém para atendê-lo.

Os dois clubes emitiram nota oficial lamentando o ocorrido. O Coritiba prometeu tomar “todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos trabalhando para que isso jamais se repita.” Nenhuma punição foi anunciada até o momento.

Nota Oficial sobre Caso de Injúria Racial no Athletiba O Athletico tomou conhecimento do vídeo que circula na internet, no qual torcedores proferem injúrias raciais contra nosso atleta Léo durante o Athletiba deste sábado (25). O Athletico repudia veementemente qualquer ato de… pic.twitter.com/jP0xekK7WE — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 25, 2025