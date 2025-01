Athletiba tem confusão, pancadaria e caso de racismo; veja o vídeo

O clássico entre Coritiba e Athletico Paranaense deste sábado, 25, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense, terminou sem gols no Couto Pereira e ficou marcado por uma sequência de episódios lamentáveis. O Atheltiba teve confusão e briga entre os jogadores, caso de racismo com o zagueiro Léo Pelé, e a pancadaria só terminou com intervenção da polícia dentro de campo.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Simplesmente surreal o que sofreu Léo Pelé dentro do Couto Pereira. Torcedor do Coritiba,sem vergonha alguma, começou a insultar de forma racista o zagueiro Léo Pelé, do Athletico. Está cada dia mais descarado. Revoltante! pic.twitter.com/FDQqlp5z3Z — ⚽ (@DoentesPFutebol) January 25, 2025

Com bola rolando, o clássico foi tenso, como de costume, com entradas duras e faltosas. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro e capitão do Athletico, Léo Pelé, acabou expulso do jogo. Lamentavelmente, o atleta foi chamado repetidamente de “macaco” por torcedor do Coritiba.

Publicidade

Após o jogo, Léo confirmou que passou no DEMAFE (Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos), mas não conseguiu denunciar o caso pois não havia ninguém presente.

Em nota, o Furacão disse que “está adotando todas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei. A prática de injúria racial é crime, equiparada ao racismo”. A Federação Paranaense de Futebol também emitiu nota repudiando os episódios.

Posteriormente, Felipe Guimarães, do Coritiba, também foi expulso em clássico que terminou empatado e sem gols.

Ao final do jogo, o campo de futebol se tornou um campo de guerra entre os próprios jogadores. Sebastián Gómez, Rodrigo Gelado, Júnior Brumado e Matheus Bianqui, do Coritiba, foram os envolvidos na confusão que teve pancadaria, com socos e pontapés, assim como Mycael, Fernando e Felipinho, do Athletico.

Publicidade

A Polícia Militar precisou intervir dentro de campo para cessar o episódio de violência, até que o elenco do Athletico Paranaense se retirasse para o vestiário.