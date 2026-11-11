Estreou nesta quarta-feira, 11, uma nova atração na grade do canal da PLACAR no Youtube. O programa Lei em Campo, comandado por Andrei Kampff, dono do blog homônimo em nosso site, irá ao ar todas as quartas, a partir das 15h30, logo após o Placar Aberto.

O programa inaugural contou com a participação de Matheus Laupman, advogado e agente Fifa, e de Terence Zveiter, presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo. Andrei Kampff comandou o debate sobre os efeitos da proibição das bets no mercado esportivo e o fim da escala 6×1 no ambiente de atletas profissionas.

Assista ao programa abaixo: