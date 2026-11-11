Apresentado oficialmente como novo treinador do Lyon, o espanhol Carlos Vicens ressaltou publicamente a importância de Pep Guardiola em sua trajetória profissional. O técnico de 43 anos utilizou sua primeira entrevista coletiva no clube francês para enfatizar o peso que a convivência com o compatriota exerceu no desenvolvimento de sua metodologia de trabalho.

“Tive o privilégio de trabalhar com Pep por quatro anos. Obviamente não foram uma ou duas coisas que acabei aprendendo com ele ou incorporando na minha maneira de trabalhar. Isso está relacionado ao dia a dia quando você trabalha com ele ou outros treinadores. Sem dúvida me influenciam em muitos detalhes”, disse.

“Às vezes você olha para trás e não consegue lembrar se a ideia foi sua ou se você aprendeu com eles. Mas uma coisa que certamente teve um grande impacto no meu desenvolvimento foi a mentalidade dele. Ele era alguém que nunca, jamais deixava de pensar em como poderia melhorar. Essa é uma característica que que incorporei sempre exigindo muito de mim mesmo, da minha comissão técnica e dos meus times.”

“Seria injusto citar alguns treinadores e deixar outros de fora, mas gosto de futebol ofensivo, gosto de equipes que pressionam alto e que tem personalidade e jogam com personalidade”, completou.