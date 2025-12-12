Como o Jogo das Estrelas agora faz parte do Guia Oficial e do Roteiro Turístico do município do Rio de Janeiro, a tendência é que a procura por ingressos seja ainda maior na 21ª edição, que será realizada no dia 27, no Maracanã. E eles já estão à venda. Seguindo regulamentação vigente no país, o acesso ao estádio será exclusivamente por biometria facial (https://www.jogodasestrelas.bepass.com.br/).

Portanto, não haverá outro meio de entrada para assistir aos craques no evento beneficente de fim de ano do anfitrião Zico. Para comprar, o torcedor precisa acessar o site https://jogodasestrelas.futebolcard.com/ e fazer login e senha ou se cadastrar. Basta ir no mapa do estádio e selecionar o setor preferido, com a quantidade máxima de cinco ingressos por usuário.

Para finalizar a compra, é necessário realizar o cadastro antecipado da biometria facial. Torcedores que já realizaram a biometria no Jogo das Estrelas 2024 ou em partida com mando de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou Nilton Santos não precisam fazer um novo cadastro facial. Após concluir a biometria, é só clicar em “confirmar compra” e finalizar o pagamento.

Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h.

No momento do resgate, caso apareça a mensagem solicitando a apresentação de documentos, o atendimento será realizado na bilheteria 2 do Maracanã, nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.

Lembrando que no dia 27 a abertura dos portões se dará às 14h, com o Jogo dos Artistas marcado para as 16h e o jogo principal, com atrações que começarão a ser confirmadas em breve, às 18h30.

