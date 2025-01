James Rodríguez acerta com adversário do Flamengo no Mundial

O León, do México, confirmou a contratação do meia James Rodríguez nesta segunda-feira, 14. O colombiano chega como principal reforço da equipe para a temporada em que o clube disputará o Novo Mundial de Clubes.

O jogador de 31 anos vestirá a camisa 10 do time. Na competição internacional, os mexicanos estão no grupo D, o mesmo de Flamengo, Chelsea e Espérance, da Tunísia.

James foi apresentado nas redes sociais do León com um vídeo temático inspirado no universo dos gladiadores, sendo apelidado de “Decimus” pela torcida mexicana. Ele desembarca no país após passagem apagada pelo Rayo Vallecano.

Além disso, o meia vem de anos irregulares. Antes do clube espanhol, James defendeu o São Paulo em passagem também frustrante. Foram apenas oito partidas e um gol marcado.

Curiosamente, em 2024, seu desempenho pela seleção colombiana foi superior. Com 22 partidas, três gols e o prêmio de melhor jogador da Copa América, onde a Colômbia foi vice-campeã após perder para a Argentina na decisão.

Além de James, o León também conta com a permanência do veterano Andrés Guardado, de 38 anos. O ex-jogador da seleção mexicana havia anunciado sua aposentadoria em novembro de 2024, mas aceitou seguir no clube por pelo menos mais seis meses, com foco na disputa do Mundial.