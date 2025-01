O Palmeiras está perto de concretizar a venda de Rony ao Al-Rayyan, do Catar. A negociação avançou nas últimas horas e o atacante aguarda liberação para viajar e acertar os últimos detalhes, segundo informações do Uol.

Publicidade

No entanto, a transferência virou uma corrida contra o tempo devido ao prazo de inscrições no futebol catari, que se encerra nesta quarta-feira, 31. Assim, o clube árabe precisa registrar o jogador a tempo, mas alguns obstáculos preocupam.

Além da viagem de aproximadamente 14 horas até Doha, Rony ainda precisa passar por exames médicos antes de assinar contrato. Como o Catar está seis horas à frente do Brasil, qualquer atraso pode comprometer a conclusão do negócio.

Publicidade

O Palmeiras já havia dado sinal verde para a saída do atacante, que ainda não atuou na temporada. Caso a transferência se confirme, o atacante será comandado por Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo. Os valores da negociação não foram revelados.

A ida do jogador ao Catar também marca o fim de um ciclo de cinco anos. Desde que chegou ao Verdão, Rony marcou 70 gols e deu 32 assistências em 283 jogos.

Recordes, títulos e contestações

Contratado junto ao Athletico Paranaense em 2020, o atacante viveu uma das grandes eras da história palmeirense. Ao todo, foram quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Publicidade

Apenas Ademir da Guia, Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues), Gustavo Gómez, Junqueira, Marcos Rocha, Mayke e Weverton, conquistaram mais títulos que Rony no Verdão, com 12 taças levantadas.

Rony também se estabeleceu como o terceiro maior artilheiro do Palmeiras no século XXI, atrás apenas de Raphael Veiga e Dudu. Na mesma linha, é o maior artilheiro palmeirense na história da Libertadores, com 23 gols marcados, e o maior assistente brasileiro da história do torneio, com 18.

No entanto, nas últimas temporadas, os bons números se tornaram elementos pouco lembrados pelas críticas. Dono da camisa 10 do time desde 2022, passou a ser pressionado por protagonizar números inferiores.

Em 2024, Rony fez 10 gols e deu seis assistências em 63 jogos. As 16 participações diretas em tento representaram a pior temporada do jogador em cinco anos de Palmeiras.

Rony pelo Palmeiras em 2024: ⚔️ 63 jogos (27 titular)

⚽️ 10 gols

🅰️ 5 assistências

⏰ 199 mins p/ participar de gol

🧠 10 grandes chances criadas

🔑 42 passes decisivos

👟 115 finalizações (45 no gol)

👊 52 faltas sofridas (!)

🆚 30 desarmes

🥊 1 pênalti sofrido

💯 Nota… pic.twitter.com/CmjCWC8Ffc — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 6, 2025

Rony pelo Palmeiras:

283 jogos

70 gols

32 assistências

Títulos:

4x Campeonato Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024)

2x Campeonato Brasileiro (2022 e 2023)

2x Copa Libertadores (2020 e 2021)

Copa do Brasil (2020)

Recopa Sul-Americana (2022)

Supercopa do Brasil (2023)

(Fonte: Transfermarkt)