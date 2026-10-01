A administração de ex-dirigentes à frente de grandes clubes do futebol brasileiro voltou a ser alvo de debates rigorosos. No Debate Placar, a atuação de Júlio Casares na presidência do São Paulo foi intensamente questionada, abordando desde o salto expressivo no passivo financeiro até a surpreendente tentativa do ex-presidente de mover ações judiciais contra a própria instituição que liderou no passado.

Segundo a análise de Guilherme Azevedo, o ex-dirigente assumiu o comando do clube com um passivo na casa de R$ 400 milhões e entregou a gestão com uma dívida estimada em R$ 1 bilhão. O debate detalha como esse crescimento expressivo financeiro, aliado a investigações da Polícia Civil e episódios envolvendo o uso de camarotes, culminou na renúncia do presidente após denúncias de desmandos administrativos.

Outro ponto central levantado pelo comentarista da Placar diz respeito à coerência de um ex-mandatário que se declara são-paulino ajuizar processos contra a própria instituição. Durante a análise, questiona-se a postura adotada por Aidar após sua saída do cargo e o peso político da oposição no clube diante de tais conflitos jurídicos.