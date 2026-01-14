Sob o comando de Tite e impulsionado pelo brilho de suas revelações da base, o Cruzeiro conquistou sua primeira vitória no Campeonato Mineiro de 2026. Na noite desta quinta-feira (15), a Raposa superou a Tombense por 2 a 1, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Kenji e Japa foram os nomes do jogo, marcando seus primeiros gols como profissionais, enquanto Pedro Oliveira descontou para os mandantes em uma etapa final tensa.

Juventude celeste resolve cedo

Vindo de uma derrota na estreia, o Cruzeiro entrou em campo pressionado, mas a resposta foi rápida e eficiente. O time celeste dominou as ações desde os primeiros minutos, explorando a velocidade de seus jovens talentos. Logo aos 9 minutos, a conexão da base funcionou: Japa encontrou um belo passe enfiado e Kenji, com frieza de veterano, finalizou de bico no canto direito para abrir o placar e marcar seu primeiro gol no time principal.

A Tombense, mandante do jogo mas atuando em Uberlândia, tentava reagir, mas esbarrava na organização defensiva adversária. O Cruzeiro manteve o controle e ampliou aos 24 minutos. Desta vez, Japa foi o artilheiro. Após passe de Kauã, o meia finalizou e contou com um desvio na zaga que matou o goleiro Douglas, fazendo 2 a 0. O primeiro tempo terminou com amplo domínio da Raposa e poucas chances claras para o time de Tombos, exceto por um chute de Chico da Costa no travessão.

Reação do Gavião e sufoco no fim

A segunda etapa trouxe um cenário diferente. A Tombense voltou mais agressiva, buscando diminuir o prejuízo, enquanto o Cruzeiro tentava administrar a vantagem e explorar os contra-ataques. Aos 61 minutos, Kauã Moraes quase matou o jogo para os visitantes, acertando um chute forte no travessão.

A resposta da Tombense foi letal três minutos depois. Aos 64, Pedro Oliveira cobrou falta da intermediária, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro Otávio, reacendendo a partida. O gol deu ânimo ao Gavião Carcará, que se lançou ao ataque em busca do empate, transformando os minutos finais em um teste para a defesa cruzeirense.

Nos acréscimos, o Cruzeiro teve a chance de liquidar a fatura com Rayan, que saiu cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou uma oportunidade incrível ao tentar uma cavadinha. Apesar do susto e da pressão final da Tombense, o time de Tite segurou o resultado.

Próximos compromissos

Com a vitória, o Cruzeiro soma seus primeiros três pontos na competição. Na próxima rodada, a Raposa recebe o Uberlândia. Já a Tombense, que segue sem vencer, terá a difícil missão de visitar o .