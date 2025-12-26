Galvão Bueno, de 75 anos, apresentou nesta sexta-feira, 26, melhora em seu quadro de saúde. O narrador está internado em Londrina (PR) desde a véspera de Natal após passar mal com um quadro de princípio de pneumonia.

Segundo nota divulgada pelo Grupo Galvão Bueno, a previsão de alta hospitalar é para este sábado.

“Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento. A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica. A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas”, diz a nota.

Galvão Bueno foi capa de PLACAR em agosto de 2000 – Acervo/PLACAR

Galvão chegou a ser internado em novembro com um quadro semelhante. Familiares informaram que os médicos que cuidam da saúde do profissional optaram por fazer novos exames por maior precaução.

O narrador, agora no SBT, se despediu da Band na última segunda durante o programa Galvão e Amigos. Depois de mais de quatro décadas na Globo, o narrador ficou os últimos nove meses na Band e agora migra para o SBT para comandar as transmissões da Copa do Mundo.