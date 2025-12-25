O narrador esportivo Galvão Bueno, 75, foi internado na Santa Casa de Londrina, na madrugada desta quinta-feira, 25. O comunicador, que passava o Natal com a família em sua residência na cidade, sentiu um mal-estar durante as celebrações da véspera e foi encaminhado à unidade hospitalar por precaução.

De acordo com Leticia Bueno, filha do narrador e CEO do Grupo Galvão Bueno, o estado de saúde do jornalista é estável e não é considerado grave. A internação foi decidida pela equipe médica como uma medida de “comodidade” para a realização de uma bateria de exames detalhados.

“Sabemos que não é nada grave, ele está bem, está só no hospital por comodidade fazendo os exames”, disse Leticia ao site ge.

A principal preocupação dos médicos reside no histórico clínico recente de Galvão. Há pouco mais de um mês, em 21 de novembro, o narrador ficou internado por uma semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral.

Galvão Bueno vive um momento de transição e novos projetos em sua carreira. Recentemente, o narrador assinou contrato com o SBT para ser a voz oficial da Copa do Mundo de 2026.

No último domingo, 21, narrou a final da Copa do Brasil pelo Amazon Prime, onde o Corinthians sagrou-se campeão sobre o Vasco no Maracanã.