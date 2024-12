Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (30/12/2024)

A segunda-feira encerra as rodadas dos campeonatos nacionais, com destaque para a Premier League, campeonato italiano e campeonato português. No Inglês, o principal confronto é entre Manchester United x Newcastle.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Premier League

16h45 – Aston Villa x Brighton (Disney+ Brasil / ESPN2)

(Disney+ Brasil / ESPN2) 16h45 – Ipswich x Chelsea (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 17h – Manchester United x Newcastle (Disney+ Brasil / ESPN)

Série A italiana

14h30 – Como x Lecce (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 16h45 – Bologna x Verona (Disney+ Brasil)

Liga Portuguesa