Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (22/11/2024)

Nesta sexta-feira, 22, a agenda de jogos abre as rodadas dos campeonatos nacionais europeus e da série B do campeonato brasileiro. Além disso, também fecha a rodada do brasileirão série A.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série A

21h30 – Fluminense x Fortaleza (Premiere / Sportv4K / Sportv)

Brasileirão série B

19h – Coritiba x Botafogo SP (Premiere / Sportv3)

(Premiere / Sportv3) 20h – Avaí x Ponte Preta (Premiere / Youtube GOAT)

(Premiere / Youtube GOAT) 21h30 – Ituano x Amazonas (Premiere)

LaLiga

17h – Getafe x Real Valladolid (Disney+ Brasil)

Bundesliga

16h30 – Bayern x Augsburg (Sportv / Prime Video / Youtube CazéTV)

Ligue 1