Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (18/01/2025)

Neste sábado, 18, os principais campeonatos mundiais vão acontecer com diversos jogos para dar andamento na rodada. No âmbito nacional, os campeonatos estaduais continuam a todo vapor com a abertura da temporada para os clubes.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Premier League

09h30 – Newcastle x Bournemouth (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 12h – Brentford x Liverpool (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 12h – Leicester x Fulham (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h – West Ham x Crystal Palace (Disney+ Brasil / ESPN2)

(Disney+ Brasil / ESPN2) 14h30 – Arsenal x Aston Villa (Disney+ Brasil)

LaLiga

10h – Girona x Sevilla (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 12h15 – Leganés x Atlético de Madrid (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 14h30 – Real Betis x Alavés (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 17h – Getafe x Barcelona (Disney+ Brasil / ESPN)

Série A italiana

11h – Bologna x Monza (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h – Juventus x Milan (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 16h45 – Atalanta x Napoli (Disney+ Brasil / ESPN4)

Bundesliga

11h30 – Heidenheim x St. Pauli (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 11h30 – Bayern x Wolfsburg (Sportv / Prime Video / Youtube CazéTV)

(Sportv / Prime Video / Youtube CazéTV) 11h30 – Kiel x Hoffenheim (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 11h30 – Stuttgart x Freiburg (Youtube CazéTV)

(Youtube CazéTV) 11h30 – Bochum x Leipzig (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 14h30 – Leverkusen x M’gladbach (RedeTV! / Nosso Futebol)

Ligue 1

13h – Lens x PSG (Prime Video / Youtube CazéTV)

(Prime Video / Youtube CazéTV) 15h – Rennes x Brest (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 17h05 – Lyon x Toulouse (Prime Video / Youtube CazéTV )

Liga Portuguesa

12h30 – Santa Clara x Estoril (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 15h – Rio Ave x Sporting (Disney+ Brasil / ESPN2)

(Disney+ Brasil / ESPN2) 17h30 – Vitória x Arouca (Sem transmissão)

Campeonato Paulista

16h – Inter de Limeira x Guarani (UOL Play / Nosso Futebol / Zapping)

(UOL Play / Nosso Futebol / Zapping) 18h30 – Noroeste x Palmeiras (UOL Play / Nosso Futebol / Zapping / CazéTV)

(UOL Play / Nosso Futebol / Zapping / CazéTV) 20h30 – Portuguesa x Novorizontino (UOL Play / Nosso Futebol / Zapping)

Campeonato carioca

16h30 – Sampaio Correa x Botafogo (Sportv2 / Premiere / Sportv / TV Globo)

(Sportv2 / Premiere / Sportv / TV Globo) 18h – Fluminense x Maricá (Premiere)

Campeonato Mineiro