Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (13/01/2025)

Nesta segunda-feira, os campeonatos nacionais ao redor do mundo finalizam suas rodadas, além da Copa da Inglaterra com mais uma etapa sendo finalizada. No Brasil, os estaduais também fecham suas primeiras rodadas de 2025.

Jogos do dia: horários e onde assistir

LaLiga

17h – Real Sociedad x Villarreal (Disney+ Brasil)

Série A italiana

16h45 – Monza x Fiorentina (Disney+ Brasil)

FA CUP

16h30 – Millwall x Dag e red (Disney+ Brasil)

Campeonato paraibano

20h15 – Picuiense x Sousa (Jornal da Paraíba)

Campeonato Sergipano