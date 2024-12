Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (08/12/2024)

O domingo será marcado pela última rodada do Brasileirão 2024, com título e rebaixamento ainda em aberto. Além disso, no futebol europeu, teremos o confronto entre Tottenham x Chelsea como destaque da Premier League.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão Série A

16h – Atlético MG x Athletico (Premiere)

(Premiere) 16h – Bahia x Atlético GO (Premiere)

(Premiere) 16h – Botafogo x São Paulo (Premiere)

(Premiere) 16h – Cuiabá x Vasco (Premiere)

(Premiere) 16h – Flamengo x Vitória (Premiere / Claro TV+ 4K)

(Premiere / Claro TV+ 4K) 16h – Fortaleza x Internacional (Premiere)

(Premiere) 16h – Grêmio x Corinthians (Premiere / Prime Video)

(Premiere / Prime Video) 16h – Juventude x Cruzeiro (Premiere)

(Premiere) 16h – Palmeiras x Fluminense (Premiere)

(Premiere) 16h – RB Bragantino x Criciúma (Premiere)

Premier League

11h – Fulham x Arsenal (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 11h – Ipswich x Bournemouth (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 11h – Leicester x Brighton (Disney+ Brasil / ESPN)

(Disney+ Brasil / ESPN) 13h30 – Tottenham x Chelsea (Disney+ Brasil / ESPN / Premiere)

LaLiga

10h – Leganés x Real Sociedad (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 12h15 – Athletic Club x Villarreal (Disney+ Brasil / ESPN4)

(Disney+ Brasil / ESPN4) 14h30 – Osasuna x Alavés (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 17h – Atlético de Madrid x Sevilla (Disney+ Brasil / ESPN4)

Série A Italiana

8h30 – Fiorentina x Cagliari (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 11h – Verona x Empoli (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h – Venezia x Como (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 16h45 – Napoli x Lazio (Disney+ Brasil)

Bundesliga