Freguês ou carrasco? O retrospecto de Neymar contra o seu time

Neymar está perto de ter sua volta ao Santos confirmada. Maior craque brasileiro na última década, o jogador tenta reencontrar seu futebol após passagem repleta de lesões pelo Al-Hilal.

Perto de completar 33 anos, em 5 de fevereiro, Neymar fez apenas sete partidas e marcou um gol desde agosto de 2023, quando chegou ao futebol árabe. O contrato, no valor de 90 milhões de euros (R$ 485 milhões na conversão da época), previa duas temporadas, mas uma rescisão foi assinada.

Conhecido das categorias de base santista desde muito cedo, Neymar estreou como profissional em 2009. Até trocar o Peixe pelo Barcelona, em 2013, o astro somou 136 gols e 63 assistências em 225 jogos.

Em sua despedida, deixou uma mensagem no vestiário da Vila Belmiro: “Eu vou, mas eu volto.” No clube, foi tricampeão paulista (2010 a 2012), da Copa do Brasil (2010), da Libertadores (2011) e da Recopa (2012).

Retrospecto de Neymar contra cada clube

Durante sua passagem pelo Alvinegro Praiano, o meia-atacante encontrou 15 dos 19 possíveis adversários do Campeonato Brasileiro de 2025. O rival com mais embates registrados é o Corinthians, que também é o time que ele mais perdeu (8 vezes em 19 jogos) na carreira inteira.

O São Paulo foi a vítima principal de Neymar, com 9 gols marcados e 7 vitórias em 11 jogos.

Além de Fortaleza e Juventude, equipes que Neymar nunca enfrentou, apenas duas equipes nunca foram vazadas pelo craque: Mirassol e Sport. Outro recorte interessante é o do Ceará, que jamais foi derrotado por ele.

Neymar vs. Brasileirão 2025

– Corinthians: 19 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 8 derrotas e 4 gols marcados

– ⁠Palmeiras: 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 7 gols marcados

– ⁠São Paulo: 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 9 gols marcados

– ⁠Internacional: 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 5 gols marcados

– ⁠Atlético Mineiro: 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 6 gols marcados

– ⁠Fluminense: 6 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 1 gol marcado

– ⁠Cruzeiro: 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 5 gols marcados

– ⁠Flamengo: 6 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas e 4 gols marcados

– ⁠Grêmio: 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 gols marcados

– ⁠Botafogo: 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e 2 gols marcados

– ⁠Vitória: 4 jogos, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 2 gols marcados

– ⁠Red Bull Bragantino*: 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 1 gol marcado

– ⁠Bahia: 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 2 gols marcados

– ⁠Vasco: 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas e 1 gol marcado

– ⁠Ceará: 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 1 gol marcado

– ⁠Sport: 2 jogos e 2 vitórias

– ⁠Mirassol: 1 jogo e 1 vitória

Neymar nunca enfrentou Fortaleza e Juventude

* Neymar enfrentou o Red Bull Bragantino antes da equipe se tornar do Grupo Red Bull