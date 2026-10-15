O Fluminense movimenta as suas lideranças institucionais para avançar na aprovação de um projeto de lei voltado à reestruturação de seu patrimônio. A proposta central consiste na revitalização do tradicional Estádio Manoel Schwartz, em Laranjeiras, além de melhorias na sede social e na conclusão das obras de hotelaria do Centro de Treinamento Carlos Castilho.

A iniciativa tramita formalmente como proposta de Operação Urbana Consorciada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O texto prevê a autorização para que o clube negocie até 103 mil metros quadrados de potencial construtivo, mecanismo de transferência urbanística que dispensa recursos públicos e não compromete o orçamento operacional do futebol.

Com arrecadação estimada entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões obtida por meio da cessão do potencial imobiliário, o clube planeja modernizar o complexo das Laranjeiras em modelo multiuso, garantindo preservação histórica e adequação às demandas institucionais contemporâneas.