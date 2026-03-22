O Flamengo entrou na polêmica envolvendo a família de seu jogador Jorginho e a cantora Chappell Roan. Neste domingo, 22, o perfil oficial do clube provocou Chappell com uma arte na qual Jorginho aparece sobre todos os troféus conquistados ao longo da carreira, em comparação com o Grammy vencido pela cantora.

O “aviso amigável” foi postado na página em inglês do Flamengo. Desde o ocorrido envolvendo a enteada de Jorginho, que pretendia assistir ao show de Chappel na Lollapalooza, as redes sociais da cantora foram invadidas com críticas de rubro-negros.

O caso Jorginho x Chappell Roan

O volante Jorginho, do Flamengo, protagonizou uma polêmica fora de campo neste sábado, 21, ao criticar publicamente a cantora Chappell Roan, uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026. O episódio envolveu sua enteada de 11 anos em um hotel em São Paulo.

Em desabafo nas redes sociais, o jogador questionou a postura da artista e de sua equipe, afirmando que o tratamento dado à criança foi desrespeitoso.

De acordo com Jorginho, a situação ocorreu durante o café da manhã no hotel onde ambas as partes estavam hospedadas. A filha de Jorginho teria apenas olhado e sorrido para a cantora ao passar próximo à mesa, sem qualquer abordagem direta. Ainda assim, um segurança da equipe de Chappell Roan teria se aproximado de forma considerada agressiva, acusando a criança de comportamento inadequado e ameaçando acionar a administração do local.

“Sem os seus fãs você não seria ninguém. E aos fãs, ela não merece o carinho de vocês”, escreveu Jorginho, nas redes sociais.

A abordagem, de acordo com o jogador, fez a menina chorar e gerou indignação na família.

Apesar de Jorginho ter chamado a criança de filha, a menina na verdade não é filha biológica do jogador, mas sim enteada. A menina é filha do ator britânico Jude Law, ex-parceiro de Cat Cavelli, estilista irlandesa e atual companheira de Jorginho.