Flamengo não trabalha com ‘plano B’ para Jorginho

O Flamengo está em busca de reforços para o seu elenco, focando especificamente na contratação de Jorginho, volante ítalo-brasileiro que atualmente defende o Arsenal. Com 33 anos, Jorginho nunca jogou profissionalmente no Brasil, mas sua experiência na Europa desperta grande interesse. A diretoria do Flamengo estabeleceu que ele é a única contratação remanescente desejada para fechar a janela de transferências com três novos jogadores.

Até agora, o Flamengo contou com a chegada do atacante Juninho e do lateral-direito Danilo, que desempenhará a função de zagueiro. Com essas adições, o clube carioca se afastou das negociações pelo zagueiro Vitão, do Internacional. A estratégia do Flamengo não contempla alternativas ao volante Jorginho, como destacado recentemente pelo diretor de futebol José Boto.



Jorginho em sua casa, em Londres: novo desafio na Premier – Alexandre Battibugli/PLACAR



Quem é Jorginho, o Alvo do Flamengo?

Jorginho iniciou sua carreira no Hellas Verona e ganhou destaque atuando pelo Napoli na Serie A italiana. Em 2018, ele foi contratado pelo Chelsea, conquistando a Liga dos Campeões em 2021, mesmo ano em que venceu a Eurocopa pela seleção italiana. Desde 2022, Jorginho faz parte do Arsenal, e seu vínculo com o clube inglês se estende até junho. Apesar do interesse rubro-negro, a negociação não é simples, devido ao elevado salário do jogador e à dificuldade de liberação antecipada pelo Arsenal.

O Impacto da Política de Transferências do Flamengo

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, mencionou que a prioridade do clube era contratar um zagueiro e um atacante, tendo já cumprido esses objetivos. Contudo, a chegada de um volante de qualidade como Jorginho seria vista como um grande reforço para elevar ainda mais o nível da equipe. A estratégia deixada clara por Boto é a de que, na ausência de Jorginho, provavelmente não serão feitas novas contratações neste setor para a temporada.

O Que significa a Ausência de um “Plano B”?

A escolha do Flamengo de não ter um “Plano B” demonstra o quanto o clube valoriza Jorginho como peça fundamental para a equipe. Essa decisão pode ser interpretada como uma confiança na atual composição do elenco e no impacto que o jogador poderá proporcionar se o acordo for concretizado. Caso a negociação não se concretize, o Flamengo deverá redirecionar suas atenções para melhorar seu desempenho com os jogadores disponíveis e recém-contratados.

O Desafio de Contratar Jogadores Europeus

A tentativa do Flamengo de contratar Jorginho ilustra as dificuldades enfrentadas por clubes brasileiros ao buscar jogadores de destaque na Europa. Questões como altos salários e a resistência dos clubes europeus em liberar atletas importantes fora das janelas de transferências convencionais são obstáculos comuns. Ainda assim, o Flamengo continua sua busca por qualidade, demonstrando ambição em competir em alto nível tanto nacional quanto internacionalmente.