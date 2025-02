Filipe Luís diz que Wesley poderá escolher onde jogar em junho

Wesley, lateral do Flamengo, está vivendo um período marcante em sua carreira. Com apenas 21 anos, ele é titular indiscutível da equipe e seu nome está sendo cogitado para integrar a seleção brasileira. Além disso, Wesley tem despertado o interesse de clubes europeus, recebendo propostas substanciais para uma possível transferência.

Recentemente, o técnico Filipe Luís, que assumiu o comando do Flamengo, destacou as qualidades de Wesley após a vitória na Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Filipe Luís demonstrou seu apreço pelo jogador, enfatizando sua capacidade de decidir seu futuro no meio deste ano, dada sua crescente valorização e habilidades impressionantes dentro do campo.

“Sobre o Wesley. É o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele vai querer jogar, porque não tem teto, esse jogador é diferente. E o Dorival estava aí né (risos). Mais um que na Data Fifa vai sair”, disse em coletiva.

Como o Flamengo Está Gerindo as Ofertas por Wesley?

O Flamengo tem adotado uma postura assertiva nas negociações envolvendo Wesley. No ano passado, uma transferência para a Atalanta quase foi concretizada por 20 milhões de euros, mas o acordo não foi finalizado. Desde então, Wesley não só consolidou sua posição como um jogador chave no time, como também conquistou títulos importantes, o que contribuiu para sua valorização.

Atualmente, o Flamengo já recusou uma proposta de 25 milhões de euros do Zenit, sinalizando a intenção de manter o atleta ao menos até o Mundial de Clubes. Essa decisão estratégica visa aumentar ainda mais o valor de mercado de Wesley, contando com seu desempenho em competições de destaque.

Qual o Futuro de Wesley no Contexto Internacional?

Com as atenções voltadas para seu futuro internacional, Wesley se prepara para tomar decisões cruciais em sua carreira. Filipe Luís expressou otimismo quanto à inclusão de Wesley na seleção brasileira, ressaltando sua qualidade técnica e potencial nas competições internacionais.

O técnico comentou que Wesley poderia ter a oportunidade de “escolher onde jogar”, uma vez que suas habilidades demonstram um jogador sem teto. O interesse contínuo de clubes europeus e a possibilidade de convocação para a seleção brasileira definem um cenário promissor para Wesley, consolidando seu papel no futebol global.

Próximos Desafios do Flamengo

Portuguesa (F): 5/2, 19h (de Brasília) – Campeonato Carioca

5/2, 19h (de Brasília) – Campeonato Carioca Fluminense (F): 8/2, 16h30 (de Brasília) – Campeonato Carioca

8/2, 16h30 (de Brasília) – Campeonato Carioca Botafogo (C): 12/2, 21h30 (de Brasília) – Campeonato Carioca

O Flamengo prepara-se para uma sequência de jogos importantes no Campeonato Carioca. Com Wesley em ótima fase, a equipe busca consolidar seu desempenho e conquistar mais títulos. Cada confronto será uma oportunidade para o lateral mostrar suas habilidades, contribuindo para sua crescente notoriedade no cenário esportivo.