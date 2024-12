Fabinho: ‘A Liga Saudita tem qualidade para ajudar na seleção brasileira’

Fora da seleção brasileira há duas temporadas, desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022, Fabinho vai para o seu segundo ano de Arábia Saudita. Destaque do Al-Ittihad, atual líder do campeonato local, o volante tem o sonho de voltar a jogar uma Copa do Mundo, mas prefere destacar outros brasileiros quem têm brilhado no mundo árabe e que merecem uma chance em defender o Brasil.

“A seleção é sempre um sonho, voltar e fazer parte deste grupo, principalmente visando a Copa do Mundo, mas eu estou tranquilo. Estou vivendo um bom momento no Al-Ittihad e feliz com o desempenho geral da equipe. Vou dar o meu melhor, estou preparado. Se eu for chamado vou ficar muito feliz, se não vou seguir trabalhando aqui”, disse Fabinho.

Fabinho tem sido um dos principais destaques do Al-Ittihad na temporada. O time de Jeddah bateu o Al-Nassr em clássico disputado no King Abdullah Stadium. Após gol de Benzema e Cristiano Ronaldo, o holandês Bergwijn marcou nos acréscimos para definir 2 a 1 no placar final e garantir a liderança isolada do time da casa.

O brasileiro ainda completou: “É bom que os jogadores daqui, como o Bento, vão para a seleção. O Alex Telles que estava aqui há alguns meses também está indo. Tem vários jogadores que têm se destacado aqui, Renan Lodi, Malcom. Eu só espero que os olhos dos treinadores estejam voltados para a Liga Saudita, porque eu tenho certeza que aqui tem muita qualidade para ajudar na seleção brasileira”.

Aos 31 anos, Fabinho tem um histórico como reserva da seleção brasileira. O volante fez parte dos dois últimos ciclos quase sempre na sombra de Casemiro. Na última Copa do Mundo, atuou apenas 90 minutos, na derrota por 1 a 0 para Camarões, ainda na fase de grupos.

Torcida árabe

PLACAR acompanhou o jogo entre Al-Ittihad e Al-Nassr, em Jeddah. Fora do campo, a torcida mandante foi destaque do jogo, com um mosaico móvel que cobriu três setores do estádio, além de cantar durante os 90 minutos e exaltar nomes como Benzema e Fabinho.

“Nossa torcida desde o começo do campeonato tem dado show. Tem sido realmente um jogador a mais para nós, tanto dentro como fora de casa. É importante para nos mantermos na primeira posição. Eu já tinha algumas informações (sobre como era a torcida). O Coronado, Romarinho e Grohe já me falavam da paixão pela torcida. Antes de eu chegar eles fizeram a temporada e foram campeões. Diziam que todo jogo era lotado, e estamos vivenciando mais isso nessa temporada. Espero que eles sigam nos apoiando até o final porque vamos precisar deles”.