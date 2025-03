Expulso, Abel vai de carrasco do Corinthians a freguês de Ramón

O Corinthians é o campeão do Paulistão de 2025, superando o Palmeiras, em final decidida nesta quinta-feira, 27, na Neo Química Arena. O empate em 0 a 0 consagrou a solidez defensiva da equipe, que já havia sido apresentada durante a vitória por 1 a 0, na ida, no Allianz Parque.

A equipe de Ramón Díaz teve menor posse de bola nas duas mãos da decisão, assim como chutou menos vezes. No entanto, bem posicionado, o Timão anulou as principais armas do Alviverde de Abel Ferreira, expulso no Dérbi da finalíssima.

O português recebeu cartão vermelho por reclamação com a arbitragem após a não-expulsão de Félix Torres no pênalti marcado em Vitor Roque. Assim, nos vestiários, viu Raphael Veiga desperdiçar a cobrança e sua equipe seguir sem criar nos minutos finais, muito tumultuados por confusões, sinalizadores e bombas lançadas no gramado.

Abel x Ramón: 4 jogos sem vitórias

A ineficiência do Palmeiras, dessa maneira, confirmou a freguesia de Abel Ferreira diante de Ramón Díaz no Dérbi. Em quatro confrontos, são duas vitórias do argentino do Timão e dois empates – sendo o último para concretizar o título do estadual.

A sequência vai de encontro com o histórico anterior do treinador palestrino no clássico. Antes de Ramón assumir o Corinthians, Abel tinha sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 13 jogos, com direito a oito partidas sem perder (entre 2021 e 2024).

Agora, por outro lado, quem enfrenta novo tabu é o Palmerias de Abel. Já são quatro jogos sem vencer o Timão: um pelo Brasileirão de 2024 e três neste Paulistão.