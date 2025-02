Executivos da Liga Saudita visitam o Brasil e se reúnem com a CBF

O futebol brasileiro recebeu a visita de executivos da Saudi Pro League (SPL), responsável pelo Campeonato Saudita. A ação da Liga tem como objetivo expandir a marca e estreitar laços com outros mercados. Os dirigentes também se reuniram com a CBF e outros parceiros. O Brasil é um dos maiores consumidores do Campeonato Saudita e também o país com com maior número de jogadores estrangeiros na SPL.

“Os brasileiros têm uma cultura de futebol profunda e apaixonada, e queremos aproximá-los ainda mais da emoção da SPL, estabelecendo uma presença duradoura e envolvente no país”, disse Mohammed Basrawi, Gerente Geral de Marketing, Comunicação e Conteúdo da Saudi Pro League.

A relação entre futebol saudita e brasileiro tem mais de 50 anos. Basta lembrar os grandes nomes que por lá estiveram, como Rivellino, que chegou ao Al-Hilal em 1979 e virou ídolo, e mais recentemente Romarinho pelo Al-Ittihad. Desde que a Liga passou a investir pesado, alguns nomes que trocaram o futebol europeu pelo árabe foram Fabinho e Roberto Firmino. Atualmente, a SPL conta com 26 jogadores brasileiros em suas fileiras, mais do que qualquer outra nacionalidade estrangeira.

No Brasil, o Campeonato Saudita registra mais de 50 milhões de visualizações nas transmissões realizadas no YouTube, pelo Canal Goat e Band. O país é um dos que mais acompanham a competição.

A visita dos executivos é aumentar ainda mais este impacto local e entender o mercado brasileiro. Também houveram reuniões, por exemplo, com agências de marketing. A Liga Saudita está lançando canais oficiais nas redes sociais para se aproximar ainda mais do público brasileiro. Existe a perspectiva da realização de novos eventos no país, garantindo uma interação presencial significativa.