Exclusivo: Forlán vê LaLiga totalmente aberta e exalta Vini Jr.

Diego Forlán, ex-atacante uruguaio e ídolo do Atlético de Madrid, brilhou nos gramados com sua técnica e faro de gol e cravou seu nome na história como melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. Em entrevista exclusiva à PLACAR promovida por LaLiga, na véspera do grande dérbi entre Real Madrid e Atlético, ele fez seu prognóstico para a partida e relembrou momentos marcantes de sua carreira.

No próximo sábado, 8, o Real Madrid recebe o Atlético de Madrid para mais um dérbi madrileno, valendo a liderança da LaLiga. Forlán, que foi protagonista em diversos confrontos entre as equipes, teve a honra de marcar gols no Santiago Bernabéu e revelou que esse era um sonho de infância.

“Ter a oportunidade de jogar contra o Real Madrid sempre é muito bom, e a oportunidade de marcar no Bernabéu sempre foi um sonho desde quando eu era pequeno, foi muito bom ter tido essa oportunidade”, relembra, em bom portunhol, fruto da infância da capital paulista (seu pai, Pablo Forlán, foi ídolo do São Paulo) e da passagem pelo Inter de Porto Alegre.

Ao ser questionado sobre Vinícius Júnior, Forlán destacou as qualidades do atacante brasileiro e alertou que o Atlético de Madrid precisa ter atenção. “É um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma. É um jogador muito rápido, tem velocidade, tem gol, tem 1 x 1. É um jogador que é muito bom para o Real Madrid e para o Brasil. Nos últimos anos no Real Madrid está fazendo tudo bem, é um jogador com quem o Atlético tem que ter muito cuidado.”

Forlán jogou grandes clássicos na carreira, como Peñarol x Nacional, Independiente x Racing, Manchester United x Liverpool, Inter de Milão x Milan e Inter x Grêmio, citou o peso do dérbi de Madri.

“Obviamente Real Madrid x Barcelona é um clássico importante, mas acho que nos últimos 15 anos ou 14 anos, desde que o Simeone chegou ao Atlético de Madrid, o dérbi Real Madrid x Atlético de Madrid virou um pouquinho. É muito mais competitivo, muito mais forte, você olha e não sabe se vai ganhar Atlético ou Real, os dois times são muito bons. Agora, se você vê na tabela está Real Madrid, Atlético de Madrid e depois o Barcelona. O dérbi é importante, como também é o clássico.”

O Real Madrid lidera a LaLiga com 49 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid com 48, e pelo Barcelona com 45. A bola rola às 17h no Santiago Bernabéu, valendo a liderança do campeonato espanhol.

Simpatia pelo São Paulo e interesse pelo Brasileirão

Forlán também falou sobre sua relação com o futebol brasileiro e revelou que torcia pelo São Paulo na infância, além de ter tido o desejo de jogar pelo clube onde seu pai, Pablo, atuou entre 1970 e 1975.

“Eu gostaria de ter jogado no São Paulo, é um time que eu torcia quando pequeno. Depois me chegou a oferta do Inter de Porto Alegre, que era muito boa, mas quando era criança e até o dia de hoje, torço pelo Inter, mas de pequeno era o São Paulo, porque meu pai jogou lá, ganhou muito e está no coração da família.”

Por fim, ele comentou se tem acompanhado o futebol brasileiro e o retorno de grandes jogadores ao país. “Sim, sim, com certeza, eu vi. Não sei como foi o jogo do Neymar, mas vi que era seu aniversário e sua estreia com o Santos. Não vi o resultado, mas, sim, sabia de Coutinho, Memphis Depay, além do Coutinho agora chegou o Oscar. Sempre a liga brasileira é muito forte e muito bonita de ver. Tem grandes times e jogadores, jogadores jovens que você pode olhar e que serão grandes jogadores no Brasil e na Europa, então sempre é uma competição bonita de olhar.”