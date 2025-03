Estêvão repete sina de Gabriel Jesus e segue apagado em clássicos

O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians no último domingo, 16, no Allianz Parque, pela ida da final do Campeonato Paulista de 2025. O revés, em noite pouco eficiente do ataque palestrino, contou com mais uma noite de pouco brilho de Estêvão em clássicos.

Autor de cinco gols neste Paulistão, a joia segue zerada nos clássicos. Na decisão contra o Timão, o jovem de 17 anos distribuiu dribles e tentou diversas jogadas, mas parou nas defesas do goleiro Hugo Souza.

Mais uma partida em branco, naturalmente, evoca o confronto da fase de grupos, quando Estêvão perdeu pênalti defendido pelo arqueiro alvinegro nos minutos finais. O Dérbi da fase de grupos terminou empatado em 1 a 1.

A seca de Estêvão faz lembrar outra joia da base palmeirense. Hoje no Arsenal, Gabriel Jesus deixou o Verdão sem gols diante dos principais rivais estaduais (Corinthians, São Paulo e Santos).

Jesus, contudo, teve estatísticas individuais ainda piores, pois, além de não ter marcado gols, não obteve nenhuma assistência em 19 jogos.

No caso de Estêvão, são quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. E ainda que o prodígio já vendido ao Chelsea tenha desempenho individual abaixo nos clássicos, o aproveitamento coletivo é de 53,3%.

Veja comparação entre Estêvaõ e Gabriel Jesus, com dados levantados pelo Sofascore:

Números de Estêvão nos clássicos

Jogos: 10 (8 como titular)

Gols: 0

Assistências: 1

Minutos para participar de gols: 734

Vitórias: 4

Derrotas: 2

Empates: 4

Aproveitamento: 53%

Números de Gabriel Jesus nos clássicos

Jogos: 19 (10 como titular)

Gols: 0

Assistências: 0

Vitórias: 9

Derrotas: 5

Empates: 5

Aproveitamento: 56%

Dados: Sofascore