Escalação de influencer em jogo da 1ª divisão causa polêmica na Argentina

O caso do Deportivo Riestra, que escalou Ivan Buhajeruk, também conhecido como “Spreen”, para um jogo oficial da primeira divisão do Campeonato Argentino, causou discussões e investigações nesta terça-feira, 12.

Publicidade

Spreen, com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, se tornou o foco das atenções ao ser incluído como titular em uma partida contra o Vélez Sarsfield. Essa decisão levantou discussões sobre a influência do marketing digital no esporte mais popular do mundo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem é Ivan Buhajeruk, o influencer em campo?

Ivan Buhajeruk, popularmente conhecido como Spreen, é uma figura proeminente nas redes sociais, especialmente no Instagram. Com seu vasto número de seguidores, ele representa uma nova geração que conecta diretamente os fãs com o conteúdo de futebol. A participação de Spreen em um jogo da liga nacional foi não apenas uma estratégia de visibilidade para o Deportivo Riestra, mas também um movimento que ilustra a transformação do futebol em uma plataforma multimídia.

Essa experiência no campo reflete uma tendência no esporte de integrar personalidades da mídia digital diretamente no coração das competições esportivas. O objetivo é aproveitar a popularidade dos influencers para atrair uma audiência mais jovem e ativa nas redes sociais.

O que a escalação de influencers significa para o futebol?

A decisão do Deportivo Riestra de escalar um influencer como “Spreen” pode indicar mudanças significativas na maneira como clubes de futebol abordam o marketing e a popularização do esporte. A presença de influencers nos times não apenas ajuda a atrair atenção para partidas que, de outra forma, poderiam passar despercebidas, mas também serve como um impulso comercial ao vender mais ingressos e atrair patrocinadores.

Publicidade

Como o mercado de futebol responde a essa tendência?

A resposta do mercado de futebol à incorporação de influencers varia. Enquanto alguns clubes veem isso como uma oportunidade para inovar e se adaptar à era digital, outros expressam preocupações sobre a competitividade esportiva e o mantém foco nos aspectos puramente atléticos. No entanto, a fusão entre futebol e influencers parece ser uma tendência cada vez mais forte no mundo esportivo.

Especialistas apontam que, para que essa estratégia seja eficaz, é fundamental que os clubes equilibrem as considerações comerciais com as necessidades técnicas do time, garantindo que a essência do esporte não se perca no processo.