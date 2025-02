Drogba defende Mourinho de acusação de racismo: ‘Meu pai’

Em uma carta aberta, Didier Drogba, ídolo do Galatasaray e do Chelsea, manifestou apoio a José Mourinho, técnico do Fenerbahce, recentemente acusado de racismo. O ex-atacante marfinense, que conhece o técnico português há 25 anos, refutou as alegações e defendeu seu ex-treinador que hoje defende seu antigo rival de Istambul.

“Como meu pai pode ser racista? Vamos lá, pessoal”, escreveu Droga em trecho da carta aberta na qual enfatizou a integridade de Mourinho, afirmando que ele jamais agiria de maneira discriminatória. O gesto de Drogba ganha peso, pois Fenerbahce e Galatasaray formam uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

Confira o conteúdo da carta de Drogba na íntegra:

Caro, Galatasaray,

Vocês sabem o quanto fiquei orgulhoso de vestir a camisa amarela e vermelha e o meu amor pelo clube mais condecorado da Turquia! Todos nós sabemos o quão apaixonadas e acirradas as rivalidades podem ser, e eu tive a sorte de vivenciar isso. Vi os comentários recentes sobre José Mourinho.

Acredite em mim quando digo que conheço José há 25 anos e que ele não é racista, e a história (passada e recente) está aí para provar isso. Vamos focar nos nossos jogos, apoiar os nossos brilhantes leões e vamos ganhar a liga para chegar perto de nossa quinta estrela. Como meu “pai” pode ser racista? Vamos lá, rapazes”.

Dear @GalatasaraySK

You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!

We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.

Ive seen the recent comments about Jose…

— Didier Drogba (@didierdrogba) February 26, 2025