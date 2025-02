José Mourinho é acusado de racismo e Fenerbahçe defende técnico

O técnico José Mourinho foi acusado de racismo após a 25ª rodada do Campeonato Turco. No maior clássico do país, o Galatarasay destacou a fala do comandante do Fenerbahçe comparando seus jogadores com macacos. O clube da parte asiática de Istambul saiu em defesa do seu treinador e disse que o rival tirou a fala de contexto.

“O banco deles, pulando como macacos em cima do garoto. Se fosse um árbitro turco, você teria um cartão amarelo com um minuto, e depois com cinco minutos eu teria que substituí-lo”, disse Mourinho, após o empate sem gols no clássico contra o Galatasaray, criticando a arbitragem do esloveno Slavko Vinci.

O Galatasaray já havia informado que denunciaria o técnico português. O técnico da equipe, Buruk, não comentou o caso como racismo, mas criticou Mourinho: “Ele levou muito tempo chorando em seu discurso. Que siga chorando, ele é famoso por isso. Ele foi até o vestiário dos árbitros chorar também”.

Em nota, o Fenerbahçe defendeu seu treinador: “Como qualquer pessoa razoável pode reconhecer claramente, a expressão usada por José Mourinho tinha a única intenção de descrever a reação excessiva da equipe técnica do time adversário às decisões do árbitro durante a partida. Essas observações não podem, em nenhuma circunstância, ser associadas ao racismo”.

“Qualquer tentativa de retratar esta declaração como um comentário racista é completamente maliciosa. Gostaríamos de informar ao público que exerceremos nossos direitos legais contra essa acusação infundada, que visa tirar a competição do campo, mudar a agenda e manipular a percepção pública”.