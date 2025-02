Do que Vasco, Botafogo e Fluminense precisam para chegar à semi do Carioca

Com Flamengo e Volta Redonda já classificados, restam duas vagas para a semifinal do Campeonato Carioca de 2025. Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama disputam as últimas duas vagas da fase final do estadual.

A situação mais delicada é a do Botafogo. O Alvinegro ocupa a sexta posição, com 13 pontos, e enfrenta o Vasco no próximo domingo, 23, às 16h. Para seguir sonhando com a classificação, o Fogão precisa vencer o clássico e torcer por um tropeço do Fluminense contra o já rebaixado Bangu, além de uma derrota do Madureira para o Nova Iguaçu.

Já o Fluminense entra em campo contra o Bangu, no Maracanã, às 18h30 do domingo, 23. O Tricolor precisa vencer e torcer por tropeços de Vasco e Madureira. Caso o Cruz-Maltino vença, o Fluminense ainda terá que superar a equipe de São Januário no saldo de gols. No momento, ambos têm saldo de três gols, mas o Vasco marcou mais vezes na competição (12 a 10).

Por outro lado, o Vasco, depende apenas de si. Atualmente na quarta posição, com 14 pontos, o Cruz-Maltino avança à semifinal com uma vitória sobre o Botafogo.

Desde a mudança no formato do Campeonato Carioca em 2021, apenas uma vez os quatro grandes chegaram juntos à semifinal. Pela terceira vez em cinco edições, o Volta Redonda que é o “intruso” entre os gigantes do Rio. Além da luta por uma vaga na fase final do Carioca, as equipes também buscam um lugar na Taça Rio, que oferece uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte ao campeão.

A última rodada da Taça Guanabara

22/02 – Flamengo x Maricá – 16h30

23/02 – Boavista x Volta Redonda – 16h

23/02 – Vasco x Botafogo – 16h

23/02 – Sampaio Corrêa x Portuguesa-RJ – 16h

23/02 – Nova Iguaçu x Madureira – 16h

23/02 – Fluminense x Bangu – 18h30