Diego Ribas foi homenageado em grande estilo neste sábado, 22, na Alemanha. Com direito a 42 mil pessoas no Weserstadion, o ex-jogador atuou em um amistoso ao lado de lendas do Werder Bremen, amigos e do filho Davi, que joga no sub-14 do Flamengo.

O placar do jogo foi de 6 a 5 para as lendas do Werder Bremen contra os amigos do Diego. Davi fez um gol após uma tabela com o português Nani e encheu o pai de orgulho.

Além de Nani, Júlio César, Julio Baptista, Josué, Mertesacker e Frings foram alguns dos nomes que apareceram na festa do jogador revelado pelo Santos, com boas passagens por Porto, Juventus, Atlético de Madrid, Fenerbahce, Flamengo e seleção brasileira. Diego, hoje com 40 anos, se aposentou em 2022 com a camisa do Fla.

Diego, que se emocionou na apresentação de um vídeo com os seus melhores momentos no clube, jogou de 2006 a 2009 no clube alemão. Por lá, foi campeão da Copa da Alemanha e da Copa da Liga Alemã.