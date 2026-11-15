O ex-goleiro Dida marcou presença no Stadio Comunale Bruno Benelli, em Ravenna, na Itália, para acompanhar a participação de Ronaldinho Gaúcho em partida festiva ligada à Serie C italiana. Em entrevista à emissora Sky Sport Italia, divulgada pelo portal Football Italia, o pentacampeão celebrou a comoção do público e a oportunidade de prestigiar o antigo companheiro.

“É incrível, depois de não jogar por 11 anos, ver todas essas pessoas afluindo para cá, estou muito feliz por ter essa oportunidade. É história, estamos aqui testemunhando a história”, afirmou o ex-goleiro do Milan e da seleção brasileira.

Parceria de longa data e lembranças nos gramados

Companheiro de equipe tanto no clube italiano quanto na seleção brasileira, Dida fez questão de destacar o estilo descontraído e a genialidade do camisa 10, lembrando inclusive confrontos marcantes entre os dois ao longo da carreiras deles no futebol europeu.

“Ronaldinho era um showman, ele fez coisas incríveis em campo, incluindo um gol contra mim no San Siro. Ele jogava com alegria, e eu ainda vejo isso hoje, a paixão dele pelo futebol. Os anos passam para todo mundo, infelizmente, mas ainda podemos ver algo hoje”, declarou o ex-goleiro.