Raphinha foi o principal nome da vitória do Barcelona por 7 a 2 sobre o Newcastle, na última quarta-feira, 18, pela Champions League. Com dois gols e duas assistências, o atacante participou diretamente de quatro dos sete gols da equipe, agora classificada para as quartas de final.
Convocado por Carlo Ancelotti na última segunda-feira, 16, o atacante está entre os mais cotados para seguir no grupo que se prepara para a Copa do Mundo. Todavia, o principal nome das últimas gerações, Neymar, foi novamente deixado de fora da lista.
Após a partida, Raphinha comentou a possibilidade de retorno do astro à seleção. Em entrevista à TNT Sports, disse: “Ele (Neymar) pode resolver. Eu como um fã espero ver o Neymar vestindo a camisa da seleção novamente, podendo disputar essa Copa com a gente.”
Em 2022, ambos disputaram o Mundial do Catar. Utilizado pela direita na ocasião, Raphinha não brilhou, enquanto Neymar sofreu com problemas físicos e, ainda assim, marcou o gol do Brasil nas quartas de final, em eliminação para a Croácia.