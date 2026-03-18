Convocado por Carlo Ancelotti na última segunda-feira, 16, Raphinha justificou nesta quarta-feira, 18, a escolha. Principal nome da goleada do Barcelona contra o Newcastle, que garantiu a classificação blaugrana para as quartas de final da Champions League, o atacante tem bons números recentes.

Nos dois últimos jogos, o atacante marcou cinco gols, deu duas assistências e concentrou boa parte da produção ofensiva da equipe. Dois tentos e dois passes para gol saíram no duelo mais recente, enquanto as outras três bolas na rede saíram em vitória do Barça por 5 a 2 sobre o Sevilla, no último domingo, 15.

No recorte, Raphinha acertou o alvo em todos os oito chutes que tentou. Assim, ajudando a taxa de 62,5% de conversão em suas finalizações. Ao mesmo tempo, participou da construção: foram sete passes para finalização e 112 ações com a bola.

O camisa 11 atua partindo da esquerda no esquema tático do Barcelona de Hansi Flick. Na seleção brasileira, todavia, pode ser utilizado de outra forma, tendo em vista a concorrência de Vinicius Júnior, que atua em setor parecido.

